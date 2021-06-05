Последний матч России перед Евро – две травмы. Баринов разбил нос, а Кудряшов повредил икроножную мышцу и вылетел на разминке
Сборная России играет последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы – с Болгарией. Ничего необычного: обе команды не особо торопятся забивать. На момент написания материала от матча уже прошло 63 минуты. К этому моменту для сборной России произошли два неприятных момента.
Первый – травма Федора Кудряшова. Изначально он был в стартовом составе сборной на матч против болгар, но вместо него на поле появился Семенов. Позже стало известно, что эта замена произошла из-за травмы Кудряшова.
Официальный твиттер сборной России объяснил этот момент так:
«Федор получил повреждение икроножной мышцы. После игры Кудряшов пройдет обследование, после которого будет выбрана тактика лечения. Желаем Федору Кудряшову здоровья!»
Комментатор Первого канала Павел Занозин сказал, что Кудряшов может пропустить Евро – в качестве аргумента он назвал личный разговор с Кудряшовым.
Еще одно повреждение случилось в начале второго тайма. В борьбе за верховой мяч Галабинов сфолил на Баринове – тому даже оказывали медицинскую помощь. В итоге Черчесов заменил Баринова и выпустил Игоря Дивеева.
О характере повреждения Баринова мы не знаем. Но, кажется, с ним все в порядке: после замены он сразу же вытащил вату из носа и просто прикладывал к нему ледяной компресс.