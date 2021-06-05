Последний матч России перед Евро – две травмы. Баринов разбил нос, а Кудряшов повредил икроножную мышцу и вылетел на разминке

Сборная России играет последний товарищеский матч перед чемпионатом Европы – с Болгарией. Ничего необычного: обе команды не особо торопятся забивать. На момент написания материала от матча уже прошло 63 минуты. К этому моменту для сборной России произошли два неприятных момента.

Первый – травма Федора Кудряшова. Изначально он был в стартовом составе сборной на матч против болгар, но вместо него на поле появился Семенов. Позже стало известно, что эта замена произошла из-за травмы Кудряшова.

Официальный твиттер сборной России объяснил этот момент так:

«Федор получил повреждение икроножной мышцы. После игры Кудряшов пройдет обследование, после которого будет выбрана тактика лечения. Желаем Федору Кудряшову здоровья!»