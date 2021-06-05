Россия - Болгария: 05 июня 2021 смотреть онлайн

Россия
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Россия - Болгария: 05 июня 2021 смотреть онлайн

Болгария
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
5 июня 2021, 18:00 МСК
5.06.2021, 18:00 МСК
суббота
Cтадион ВТБ Арена
ВТБ Арена
Москва
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Предварительный состав

Россия
мин
1
Шунин
Антон Шунин
18
Жирков
Юрий Жирков
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
23
Кузяев
Далер Кузяев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
17
Головин
Александр Головин
11
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
16
Лунев
Андрей Лунев
-
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
4
Караваев
Вячеслав Караваев
-
20
Ионов
Алексей Ионов
-
3
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
21
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
15
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Фомин
Даниил Фомин
-
6
Мостовой
Андрей Мостовой
-
19
Мухин
Максим Мухин
-
10
Заболотный
Антон Заболотный
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Тренерский состав
Станислав Черчесов
Болгария
мин
1
Наумов
Даниэл Наумов
21
Цветанов
Момчил Цветанов
18
Чочев
Ивайло Чочев
4
Антов
Валентин Антов
22
Христов
Андреа Христов
2
Христов
Петко Христов
8
Вутов
Антонио Вутов
7
Костадинов
Георгий Костадинов
11
Десподов
Кирил Десподов
9
Галабинов
Андрей Галабинов
17
Йомов
Георги Йомов
Запасные
13
Караджов
Иван Караджов
-
23
Илиев
Пламен Илиев
-
3
Занев
Петар Занев
-
15
Божиков
Василь Божиков
-
19
Илиев
Атанас Илиев
-
14
Димов
Даниэль Димов
-
16
Малинов
Кристиян Малинов
-
12
Илиев
Илиан Илиев
-
5
Витанов
Петар Витанов
-
10
Делев
Спас Делев
-
20
Илиев
Димитар Илиев
-
6
Карагерен
Бирсент Карагерен
-
Тренерский состав
Ясен Петров

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