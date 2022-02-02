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#Россия #ЧМ-2022

Россия сыграет стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»

02 февраля, 17:08

Сборная России по футболу проведет игру с Польшей на стадионе «Динамо». Она состоится 24 марта. Это матч стыкового турнира ЧМ-2022.

Если Россия выиграет у Польши, ее следующим соперником станет победитель матча Швеция – Чехия. Вторая возможная игра пройдет на «Динамо» 29 марта.

Первоначальным местом проведения мартовских матчей были «Лужники».

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев объяснил решение о смене стадиона через возможные новые ограничения: «Сборная в решающий момент не останется без необходимой поддержки».

Источник:
Телеграм-канал сборной России
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