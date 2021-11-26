Россия пройдет Польшу? У нас два мнения

Жеребьевка стыков дала выдохнуть на 0,3 секунды. Смотрим на наш турнирчик: Италии нет, Португалии нет. Пройти реально? Ну да.

Потом мы задумываемся про Польшу – и тело холодеет. Ого, там же Левандовски. Кажется, не пройдем. Но давайте подумаем.

Сборная России генерирует вокруг себя примерно одни и те же споры уже третий десяток лет. Сильный соперник – жуть / ой, а может ребята соберутся и покажут. Выпал слабак – проходимый вариант / эх, опять мы обделаемся.

Случай с Польшей сложнее. Без Левандовского эта сборная просто хорошая. И даже с ним не дотягивает до плей-офф последних ЧМ и Евро. Но все равно сохраняет статус чего-то целостного и опасного (по сравнению с Россией – точно).

Поэтому хочется видеть Левандовского в России. Мы умеем настроиться на очевидных звезд, не сводить взгляд с сияющей блесточки. Россия тормозила Ибрагимовича, Роналду и Месси (пусть и в забытом товарняке). Недавно Чистяков из «Зенита» нормально оборонял вратаря от Лукаку (ладно, его сборная не сдержала, окей-окей).

Левандовски отказался от решающего матча в отборе к ЧМ-2022. Возможно, из-за этого Россия сыграет с Польшей в стыках

Не будет Левандовского, и Россию зажжет огонек оптимизма. Противно-обманчивый. Польша тогда станет в восприятии примерно такой же Чехией и Швецией – окей по общему уровню, но без монстров. С Левандовским задача простая – не пускать ему мяч в ноги. Если лишимся этой идеи – станет сложнее. Что тогда вообще делать, атаковать? В любом случае – да. Польша в последних играх пропускала от Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино.

Это нормально и не сенсация, если Россия пройдет Польшу. Это нормально и не сенсация, если случится наоборот. Вот поэтому и спокойнее – образовался здоровый баланс ожиданий.

И есть надежда на возвращение атмосферы ЧМ-2018 из-за домашних игр. Валерий Карпин даже органичнее Черчесова смотрится в потоке напряжения, лютой энергетики вокруг и вытянутой магией победы.