Россия пройдет Польшу? У нас два мнения
Дмитрий Проскурин – пройдем
Жеребьевка стыков дала выдохнуть на 0,3 секунды. Смотрим на наш турнирчик: Италии нет, Португалии нет. Пройти реально? Ну да.
Потом мы задумываемся про Польшу – и тело холодеет. Ого, там же Левандовски. Кажется, не пройдем. Но давайте подумаем.
Сборная России генерирует вокруг себя примерно одни и те же споры уже третий десяток лет. Сильный соперник – жуть / ой, а может ребята соберутся и покажут. Выпал слабак – проходимый вариант / эх, опять мы обделаемся.
Случай с Польшей сложнее. Без Левандовского эта сборная просто хорошая. И даже с ним не дотягивает до плей-офф последних ЧМ и Евро. Но все равно сохраняет статус чего-то целостного и опасного (по сравнению с Россией – точно).
Поэтому хочется видеть Левандовского в России. Мы умеем настроиться на очевидных звезд, не сводить взгляд с сияющей блесточки. Россия тормозила Ибрагимовича, Роналду и Месси (пусть и в забытом товарняке). Недавно Чистяков из «Зенита» нормально оборонял вратаря от Лукаку (ладно, его сборная не сдержала, окей-окей).
Левандовски отказался от решающего матча в отборе к ЧМ-2022. Возможно, из-за этого Россия сыграет с Польшей в стыках
Не будет Левандовского, и Россию зажжет огонек оптимизма. Противно-обманчивый. Польша тогда станет в восприятии примерно такой же Чехией и Швецией – окей по общему уровню, но без монстров. С Левандовским задача простая – не пускать ему мяч в ноги. Если лишимся этой идеи – станет сложнее. Что тогда вообще делать, атаковать? В любом случае – да. Польша в последних играх пропускала от Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино.
Это нормально и не сенсация, если Россия пройдет Польшу. Это нормально и не сенсация, если случится наоборот. Вот поэтому и спокойнее – образовался здоровый баланс ожиданий.
И есть надежда на возвращение атмосферы ЧМ-2018 из-за домашних игр. Валерий Карпин даже органичнее Черчесова смотрится в потоке напряжения, лютой энергетики вокруг и вытянутой магией победы.
Илья Егоров – не пройдем
Первые эмоции от попадания России в стыки? Небольшая грусть, но объективно Россия не была ни фаворитом группы в отборе (камон, хорваты тупо сильнее), ни фаворитом в очных встречах с теми же хорватами. Окей, в первом матче была ничья, плюс потом где-то Хорватия сама наошибалась. Но матч в Сплите – это же какой-то хаос. Там и болото, и отсутствие моментов, и странный автогол Кудряшова на травме.
В общем, все сложилось так, что попадание в стыки выглядело логичным событием и вообще не трагедией.
А дальше – распределение по сеяным и несеяным. Нам вроде бы повезло попасть в первый список. Но я не разделяю восторга от того, что России достались принципиально слабые соперники. Из 5 команд, с которыми мы бы могли сыграть, потенциально фаворитами мы бы могли быть только в одной встрече – с Северной Македонией (отсутствие топов в составе и общий статус команды).
Самый сложный соперник? Наверное, Польша. Она в итоге России и досталась. И мне кажется, что на этом борьба сборной Карпина за путевку на ЧМ заканчивается. Тут несколько аргументов:
• Польша – атакующая сборная. В отборе у нее 30 голов. Только три команды в этом цикле забили больше: Германия (36), Англия (39) и Голландия (33).
• Классные игроки в каждой линии. Вратарь – Щенсны. Защита – Глик. Полузащита – Зелиньски. Нападение – Левандовски.
• Вынесу Левандовски в отдельный пункт: 8 матчей в отборе = 8 голов.
Мне впервые за много времени импонирует сборная. Черчесов испортил общее мнение безобразным поведением и нелепым тренерским словарем закрыл достижение на ЧМ-2018. Плюс он стер игровую структуру и логично потерял работу. С Карпиным сборная посвежела и вроде даже немного окрепла. Но сейчас это очень слабая команда. Как по именам, так и по игре.
Хоть и душевная. Болеть за нее я буду – к тому же Россия сыграет дома, дополнительная мотивация, все дела. Вот только шансов у нее против крепкой Польши, к сожалению, мало.