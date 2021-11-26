Левандовски отказался от решающего матча в отборе к ЧМ-2022. Возможно, из-за этого Россия сыграет с Польшей в стыках
26 ноября в Цюрихе прошла жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. Результаты жеребьевки здесь:
Все полуфиналы стыковых матчей к ЧМ-2022, расписание и сетка
Главный итог России: она попала в путь В и в домашнем полуфинале сыграет с Польшей.
Польша в отборе к ЧМ заняла второе место в группе I, пропустив на первую строчку Англию. Статистика поляков:
- 6 побед.
- 2 ничьих.
- 2 поражения.
Первый проигрыш Польши случился в третьем туре – 1:2 от Англии. Второй – от сборной Венгрии в решающей встрече (тоже 1:2). Именно он повлиял на попадание Польши в список несеяных команд. И он связан со скандалом.
На матч с венграми в стартовом составе Польши не оказалось сразу трех лидеров. Петра Зелиньски, Роберта Левандовски и Камила Глика. И если Зелиньски был в запасе и вышел на поле во втором тайме, то Левандовски и Глик вообще отсутствовали в заявке.
И главного тренера Польши Пауло Соузы были основания, чтобы оставить обоих в запасе. Глик: если бы он получил предупреждение в матче с венграми, то из-за перебора карточек пропустил бы полуфинальный матч стыков с Россией. У Левандовски была другая причина – он сам не захотел играть с Венгрией. Соуза не включил Левандовски в заявку на матч, но настоял, чтобы он оставался на скамейке запасных (как капитан). PSN говорит, что ни один игрок Польши не понял ни решения Соузы, ни решения Левандовски.
После поражения от Венгрии Соуза говорил: «То, что Роберт отказался играть за сборную – это все ложь. У меня были веские основания не заявлять его на матч. Если вы, журналисты, хотите найти в ком-то виновника, то ищите его во мне. Это было мое решение – отцепить Левандовски от игры».
Когда на Соузу накинулись с критикой, то сказал уже Левандовски.
«Я дал понять, что, играя так много игр и зная свое тело, я, возможно, не в оптимальном положении для обеих игр. Тренер справедливо не хотел недооценивать матч с Андоррой. Вместе мы договорились, что я буду играть в этой встрече. И в случае победы другие игроки получат шанс против Венгрии. В конце концов, решение всегда остается за тренером, но я могу подтвердить, что это было согласовано со мной.
Если бы я был умнее и предугадал, что может произойти, я бы сыграл. Но сейчас я уже ни о чем не думаю, потому что уже поздно. Мы исправим ошибки, которые сами же и допустили».
Вопросы к Соузе возникли и у президента польской Федерации футбола Цезария Кулеши. Но с ним вопрос решил сам Левандовски. По данным PSN, он лично позвонил Кулеши и объяснил ситуацию. Польские медиа говорили, что у польской Федерации были серьезные намерения рассмотреть работу Соузы на посту тренера сборной еще до стыков. Но позже она провела собрание и дала шанс Соузе доработать минимум до стыков к чемпионату мира в Катаре.
В них Польша сыграет с Россией как команда, попавшая в список несеяных команд. Если бы Польша победила в той встрече Венгрию, то набирала бы 23 очка и была бы в корзине с сеяными сборными.