Левандовски отказался от решающего матча в отборе к ЧМ-2022. Возможно, из-за этого Россия сыграет с Польшей в стыках

Первый проигрыш Польши случился в третьем туре – 1:2 от Англии. Второй – от сборной Венгрии в решающей встрече (тоже 1:2). Именно он повлиял на попадание Польши в список несеяных команд. И он связан со скандалом.

На матч с венграми в стартовом составе Польши не оказалось сразу трех лидеров. Петра Зелиньски, Роберта Левандовски и Камила Глика. И если Зелиньски был в запасе и вышел на поле во втором тайме, то Левандовски и Глик вообще отсутствовали в заявке.

И главного тренера Польши Пауло Соузы были основания, чтобы оставить обоих в запасе. Глик: если бы он получил предупреждение в матче с венграми, то из-за перебора карточек пропустил бы полуфинальный матч стыков с Россией. У Левандовски была другая причина – он сам не захотел играть с Венгрией. Соуза не включил Левандовски в заявку на матч, но настоял, чтобы он оставался на скамейке запасных (как капитан). PSN говорит, что ни один игрок Польши не понял ни решения Соузы, ни решения Левандовски.

После поражения от Венгрии Соуза говорил: «То, что Роберт отказался играть за сборную – это все ложь. У меня были веские основания не заявлять его на матч. Если вы, журналисты, хотите найти в ком-то виновника, то ищите его во мне. Это было мое решение – отцепить Левандовски от игры».

Когда на Соузу накинулись с критикой, то сказал уже Левандовски.