Результаты жеребьевки стыковых матчей к ЧМ-2022

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. 12 команд разбились на три пути, в которых по два полуфинала. Итоги жеребьевки:

Путь А, полуфиналы:

Шотландия – Украина.

Уэльс – Австрия. Победитель пары сыграет дома в финальном матче пути.

Путь В, полуфиналы:

Россия – Польша. Победитель пары сыграет дома в финальном матче пути.

Швеция – Чехия.

Путь С, полуфиналы

Италия – Северная Македония.

Португалия – Турция. Победитель пары сыграет дома в финальном матче пути.

Полуфинальные матчи пройдут 24 марта. Финальные – 28 марта.