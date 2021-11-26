ЧМ-2022
Результаты жеребьевки стыковых матчей к ЧМ-2022
час назад
26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. 12 команд разбились на три пути, в которых по два полуфинала. Итоги жеребьевки:
Путь А, полуфиналы:
Путь В, полуфиналы:
Путь С, полуфиналы
- Италия – Северная Македония.
- Португалия – Турция. Победитель пары сыграет дома в финальном матче пути.
Полуфинальные матчи пройдут 24 марта. Финальные – 28 марта.
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