ЧМ-2022
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧМ-2022

Результаты жеребьевки стыковых матчей к ЧМ-2022

час назад

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022. 12 команд разбились на три пути, в которых по два полуфинала. Итоги жеребьевки:

Путь А, полуфиналы:

Путь В, полуфиналы:

Путь С, полуфиналы

Полуфинальные матчи пройдут 24 марта. Финальные – 28 марта.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил
Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧМ-2022