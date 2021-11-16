Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ

Вот так Швейцария опередила Италию на два очка и вышла на ЧМ-2022. Экс-тренер «Спартака» Мурат Якин обошел в таблице экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Вряд ли это должно обрадовать Россию. Помимо того, что за день до этого в стыковые матчи свалилась Португалия, теперь там будет еще и чемпион Европы.

И что теперь получается перед последним игровым днем.

Сеяные сборные:

🇵🇹 Португалия – 17 очков (точно сеяная)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландия – 17 (точно)

🇮🇹 Италия – 16 (точно)

🇷🇺 Россия – 16 (точно)

🇸🇪 Швеция – 15

🇵🇱 Польша – 14

Несеяные сборные:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс – 14 (матч в запасе)

🇲🇰 Северная Македония – 12 (точно несеяная)

🇹🇷 Турция – 12 (матч в запасе)

🇫🇮 Финляндия – 11 (матч в запасе)

🇦🇹 🇨🇿 + Австрия и Чехия

Почему для России совсем нежелательно присутствие в числе этих 12 команд топ-сборных вроде Португалии и Италии? Наша команда не может с ними встретиться в полуфинале, но обязательно попадет в сетку с еще одной сеяной сборной и станет ее потенциальным соперником по финалу.

40% на то, что это будет Португалия или Италия. Но для этого еще предстоит выйти в финал.