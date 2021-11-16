Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ
В группе С была такая ситуация перед последним туром:
🔹 Италия и Швейцария делили первое место с 15 очками, но выше была Италия из-за лучшей разницы (13:2 против 11:2).
🔹 Италии для прямого выхода нужно было сыграть не хуже Швейцарии. Если победить, то с такой же разницей (допускалась победа и на мяч меньше).
🔹 Матчи: Северная Ирландия – Италия, Швейцария – Болгария.
Первые таймы голов не принесли, все случилось во втором. Швейцария забила шесть мячей, но были засчитаны только четыре.
А Италия оступилась. Причем даже если б итальянцы выиграли 2:0, то все равно расположились бы ниже Швейцарии по разнице мячей.
Вот так Швейцария опередила Италию на два очка и вышла на ЧМ-2022. Экс-тренер «Спартака» Мурат Якин обошел в таблице экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини.
Вряд ли это должно обрадовать Россию. Помимо того, что за день до этого в стыковые матчи свалилась Португалия, теперь там будет еще и чемпион Европы.
И что теперь получается перед последним игровым днем.
Сеяные сборные:
🇵🇹 Португалия – 17 очков (точно сеяная)
🏴Шотландия – 17 (точно)
🇮🇹 Италия – 16 (точно)
🇷🇺 Россия – 16 (точно)
🇸🇪 Швеция – 15
🇵🇱 Польша – 14
Несеяные сборные:
🏴 Уэльс – 14 (матч в запасе)
🇲🇰 Северная Македония – 12 (точно несеяная)
🇹🇷 Турция – 12 (матч в запасе)
🇫🇮 Финляндия – 11 (матч в запасе)
🇦🇹 🇨🇿 + Австрия и Чехия
Почему для России совсем нежелательно присутствие в числе этих 12 команд топ-сборных вроде Португалии и Италии? Наша команда не может с ними встретиться в полуфинале, но обязательно попадет в сетку с еще одной сеяной сборной и станет ее потенциальным соперником по финалу.
40% на то, что это будет Португалия или Италия. Но для этого еще предстоит выйти в финал.
Напомним основное:
- Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал.
- Дома в полуфинале сыграет сеяная команда, хозяина финала определит жребий.
- 26 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей
- Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.