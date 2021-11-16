ЧМ-2022
Италия
Россия
Швейцария
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#ЧМ-2022 #Россия #Италия #Швейцария

Италия увязла в Северной Ирландии и рухнула в стыки. Это может усложнить задачу России по выходу на ЧМ

17 часов назад
Михаил Морозов

В группе С была такая ситуация перед последним туром:

🔹 Италия и Швейцария делили первое место с 15 очками, но выше была Италия из-за лучшей разницы (13:2 против 11:2).

🔹 Италии для прямого выхода нужно было сыграть не хуже Швейцарии. Если победить, то с такой же разницей (допускалась победа и на мяч меньше).

🔹 Матчи: Северная Ирландия – Италия, Швейцария – Болгария.

Первые таймы голов не принесли, все случилось во втором. Швейцария забила шесть мячей, но были засчитаны только четыре.

Матч завершен
Швейцария
Окафор 48
Варгас 57
Иттен 72
Фройлер 90
4:0
Матч завершен
Болгария

А Италия оступилась. Причем даже если б итальянцы выиграли 2:0, то все равно расположились бы ниже Швейцарии по разнице мячей.

Матч завершен
Северная Ирландия
0:0
Матч завершен
Италия

Вот так Швейцария опередила Италию на два очка и вышла на ЧМ-2022. Экс-тренер «Спартака» Мурат Якин обошел в таблице экс-тренера «Зенита» Роберто Манчини.

Вряд ли это должно обрадовать Россию. Помимо того, что за день до этого в стыковые матчи свалилась Португалия, теперь там будет еще и чемпион Европы.

И что теперь получается перед последним игровым днем.

Сеяные сборные:

🇵🇹 Португалия – 17 очков (точно сеяная)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландия – 17 (точно)

🇮🇹 Италия – 16 (точно)

🇷🇺 Россия – 16 (точно)

🇸🇪 Швеция – 15

🇵🇱 Польша – 14

Несеяные сборные:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс – 14 (матч в запасе)

🇲🇰 Северная Македония – 12 (точно несеяная)

🇹🇷 Турция – 12 (матч в запасе)

🇫🇮 Финляндия – 11 (матч в запасе)

🇦🇹 🇨🇿 + Австрия и Чехия

Почему для России совсем нежелательно присутствие в числе этих 12 команд топ-сборных вроде Португалии и Италии? Наша команда не может с ними встретиться в полуфинале, но обязательно попадет в сетку с еще одной сеяной сборной и станет ее потенциальным соперником по финалу. 

40% на то, что это будет Португалия или Италия. Но для этого еще предстоит выйти в финал.

Напомним основное:

  • Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал.
  • Дома в полуфинале сыграет сеяная команда, хозяина финала определит жребий.
  • 26 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей
  • Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.
Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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