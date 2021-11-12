Событийный матч Роналду в Ирландии – попался на дерзкий финт защитника, обнял на поле маленькую фанатку

Сборная Португалии проводила важный матч в Дублине против ирландской сборной. Голов забито не было, так что главные события игры с ними не связаны. Но внимание к ним было.

Одно из них не касалось Криштиану Роналду. Пепе на 72-й минуте получил первую желтую карточку, через десять минут – вторую. Отпихнул локтем соперника, тот показал, как это было грубо.