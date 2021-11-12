Событийный матч Роналду в Ирландии – попался на дерзкий финт защитника, обнял на поле маленькую фанатку
Сборная Португалии проводила важный матч в Дублине против ирландской сборной. Голов забито не было, так что главные события игры с ними не связаны. Но внимание к ним было.
Одно из них не касалось Криштиану Роналду. Пепе на 72-й минуте получил первую желтую карточку, через десять минут – вторую. Отпихнул локтем соперника, тот показал, как это было грубо.
Два других связаны с Роналду. Возможно, он не привык, что с ним так дерзко обходятся защитники, как это сделал ирландец Шейн Даффи.
Роналду пять раз бил по воротам, однажды попал в створ. Одна обводка, два ключевых паса, но 90 минут без результативных действий. А после игры – объятия маленькой фанатки, которая каким-то образом пробралась на поле. И получила в подарок футболку.
Что теперь:
- Забавно об этом говорить, но Ирландия идет четвертой, отставая на три очка от Люксембурга. Чтобы не финишировать ниже него – нужно обыграть его в последнем туре.
- Португалия делит первое место с Сербией, но опережает ее по разнице. Португалия примет дома Сербию – хватит ничьей для выхода напрямую, а сербам нужна только победа.
- Португалии не поможет дисквалифицированный Пепе.
Главный матч этой группы Португалия – Сербия состоится 14 ноября.