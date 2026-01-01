Пепе

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Пепе – самый возрастной полевой игрок, вышедший в старте в плей-офф Евро
#Пепе
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Важный нюанс Португалия – Франция. Пепе показал вратарю, куда ударит Бензема (ведь столько играли вместе) – вратарь не послушал и получил дозу ярости
#Евро-2020
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