Евро-2020
Карим Бензема
Пепе
Франция
Португалия
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#Евро-2020 #Франция #Карим Бензема #Португалия #Пепе

Важный нюанс Португалия – Франция. Пепе показал вратарю, куда ударит Бензема (ведь столько играли вместе) – вратарь не послушал и получил дозу ярости

вчера, 23:19

Сборные Франции и Португалии играли в третьем туре группового этапа Евро-2020. Португалия открыла счет с пенальти (забил Роналду), Франция – сравняла также с пенальти (точный удар Бензема).

Перед пенальти Франции произошел любопытный момент.

  • Пепе знаками показывал вратарю Рую Патрисиу, куда будет бить Бензема. Указал в правый от вратаря угол.
  • Бензема туда и пробил, но Патрисиу кинулся в левый и пропустил.
  • Пепе возмутился и раскритиковал вратаря прямо на поле.

Пепе известна манера исполнения пенальти Бензема. Вместе они в «Реале» провели восемь лет. Как и Роналду (девять), но в трансляции не было видно, показывал ли он тоже что-нибудь Патрисиу.

Пока Пепе ругался, Роналду поздравил Бензема с первым за шесть лет голом за Францию. Вместе они уходили и в подтрибунное помещение, когда закончился первый тайм.

Тренд этого Евро – автоголы и нереализованные пенальти. У Франции проблемы с пенальти появились задолго до чемпионата. До этого матча за последние 2,5 года французы били восемь пенальти, а забили всего три (все реализовал Жиру). Промахивались Гризманн (трижды), Мбаппе, даже сам Бензема в товарищеской игре перед Евро.

Теперь из последних девяти ударов реализовано четыре. Не лучшая статистика, но Франции не до нее – гол в ворота Португалии состоялся, а французы в промежуточной таблице остались лидерами. Бензема еще и оформил дубль сразу после перерыва.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press
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