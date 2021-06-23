Важный нюанс Португалия – Франция. Пепе показал вратарю, куда ударит Бензема (ведь столько играли вместе) – вратарь не послушал и получил дозу ярости
Сборные Франции и Португалии играли в третьем туре группового этапа Евро-2020. Португалия открыла счет с пенальти (забил Роналду), Франция – сравняла также с пенальти (точный удар Бензема).
Перед пенальти Франции произошел любопытный момент.
- Пепе знаками показывал вратарю Рую Патрисиу, куда будет бить Бензема. Указал в правый от вратаря угол.
- Бензема туда и пробил, но Патрисиу кинулся в левый и пропустил.
- Пепе возмутился и раскритиковал вратаря прямо на поле.
Пепе известна манера исполнения пенальти Бензема. Вместе они в «Реале» провели восемь лет. Как и Роналду (девять), но в трансляции не было видно, показывал ли он тоже что-нибудь Патрисиу.
Пока Пепе ругался, Роналду поздравил Бензема с первым за шесть лет голом за Францию. Вместе они уходили и в подтрибунное помещение, когда закончился первый тайм.
Тренд этого Евро – автоголы и нереализованные пенальти. У Франции проблемы с пенальти появились задолго до чемпионата. До этого матча за последние 2,5 года французы били восемь пенальти, а забили всего три (все реализовал Жиру). Промахивались Гризманн (трижды), Мбаппе, даже сам Бензема в товарищеской игре перед Евро.
Теперь из последних девяти ударов реализовано четыре. Не лучшая статистика, но Франции не до нее – гол в ворота Португалии состоялся, а французы в промежуточной таблице остались лидерами. Бензема еще и оформил дубль сразу после перерыва.