Важный нюанс Португалия – Франция. Пепе показал вратарю, куда ударит Бензема (ведь столько играли вместе) – вратарь не послушал и получил дозу ярости

Пепе известна манера исполнения пенальти Бензема. Вместе они в «Реале» провели восемь лет. Как и Роналду (девять), но в трансляции не было видно, показывал ли он тоже что-нибудь Патрисиу.

Пока Пепе ругался, Роналду поздравил Бензема с первым за шесть лет голом за Францию. Вместе они уходили и в подтрибунное помещение, когда закончился первый тайм.