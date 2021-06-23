Евро-2020
Германия
Венгрия
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#Евро-2020 #Венгрия #Германия

🏳️‍🌈 Фанат с радужным флагом встал перед венграми, когда они пели гимн. Страна ругается со всей Европой из-за закона о гей-пропаганде

вчера, 23:10

dpa / global look press

Перед матчем Венгрии и Германии на поле выбежал человек с ЛГБТ-флагом. Он встал перед венграми, которые пели гимн. Стюарт скоро схватил парня с флагом и увел его с поля.

Радужный флаг стал одной из главных тем перед матчем. Если коротко, то Германия хотела подсветить радужными цветами стадион, но Венгрия высказалась против. УЕФА поддержал венгров, потому что посчитал просьбу немцев политически мотивированной. Подробнее о ситуации можете почитать по ссылке ниже.

Германия и Венгрия ругаются из-за ЛГБТ-флага. УЕФА запретил стадиону Мюнхена радугу – потому что в Венгрии закон о «гей-пропаганде»

Перед матчем многие подчеркнули, что поддерживают ЛГБТ. На стадион в Мюнхене пришло много людей с радужными флагами и одеждой.

Мануэль Нойер играет с капитанской повязкой в радужных цветах.

Даже русскоязычный твиттер УЕФА поддержал радугу. Но в трансляции на официальном сайте ничего нет о случае перед матчем.

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