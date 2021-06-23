🏳️‍🌈 Фанат с радужным флагом встал перед венграми, когда они пели гимн. Страна ругается со всей Европой из-за закона о гей-пропаганде

Радужный флаг стал одной из главных тем перед матчем. Если коротко, то Германия хотела подсветить радужными цветами стадион, но Венгрия высказалась против. УЕФА поддержал венгров, потому что посчитал просьбу немцев политически мотивированной. Подробнее о ситуации можете почитать по ссылке ниже.

Германия и Венгрия ругаются из-за ЛГБТ-флага. УЕФА запретил стадиону Мюнхена радугу – потому что в Венгрии закон о «гей-пропаганде»

Перед матчем многие подчеркнули, что поддерживают ЛГБТ. На стадион в Мюнхене пришло много людей с радужными флагами и одеждой.