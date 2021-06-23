Германия и Венгрия ругаются из-за ЛГБТ-флага. УЕФА запретил стадиону Мюнхена радугу – потому что в Венгрии закон о «гей-пропаганде»

Германия и Венгрия сыграют в третьем матче группы Евро-2020. Матч важен со стороны спорта, но вокруг – скандал. Мюнхен подал запрос в УЕФА, чтобы арена на время игры окрасилась в цвета радужного флага. УЕФА его отклонил, но предложил альтернативные даты. Их отклонил уже в Мюнхен. Боссы футбола связали запрос Мюнхена с политикой, а УЕФА от нее абстрагируется.

За неделю до матча Венгрия официально приняла закон, который запрещает ЛГБТ-контент в школах и для лиц младше 18 лет. За него голосовало национальное собрание. Результат по голосам – 157:1. Теперь учителям запрещено называть гомосексуальность нормой. Уроки по половому воспитанию могут проводить только согласованные организации.

Венгрия подает появление закона так, что подростки могут ошибочно понять информацию. Новые нормы касаются даже рекламы: если она нацелена на детей до 18 лет, то не может содержать материалы солидарности с геями. The Gurdian вспоминал, что в 2019 году члены венгерского правительства призывали к бойкоту колы из-за рекламных видео в поддержку ЛГБТ.