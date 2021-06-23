Германия и Венгрия ругаются из-за ЛГБТ-флага. УЕФА запретил стадиону Мюнхена радугу – потому что в Венгрии закон о «гей-пропаганде»
Германия и Венгрия сыграют в третьем матче группы Евро-2020. Матч важен со стороны спорта, но вокруг – скандал. Мюнхен подал запрос в УЕФА, чтобы арена на время игры окрасилась в цвета радужного флага. УЕФА его отклонил, но предложил альтернативные даты. Их отклонил уже в Мюнхен. Боссы футбола связали запрос Мюнхена с политикой, а УЕФА от нее абстрагируется.
За неделю до матча Венгрия официально приняла закон, который запрещает ЛГБТ-контент в школах и для лиц младше 18 лет. За него голосовало национальное собрание. Результат по голосам – 157:1. Теперь учителям запрещено называть гомосексуальность нормой. Уроки по половому воспитанию могут проводить только согласованные организации.
Венгрия подает появление закона так, что подростки могут ошибочно понять информацию. Новые нормы касаются даже рекламы: если она нацелена на детей до 18 лет, то не может содержать материалы солидарности с геями. The Gurdian вспоминал, что в 2019 году члены венгерского правительства призывали к бойкоту колы из-за рекламных видео в поддержку ЛГБТ.
Городской совет Мюнхена и местные ЛГБТ-активисты отреагировали на закон в Венгрии именно перед матчем Евро-2020. Они давили на мэра, чтобы он обратился в УЕФА для такой акции. Ассоциация лесбиянок и геев Германии это тоже поддержала. Июнь считается месяцем гордости: проходят праздники в честь свободы и равенства представителей ЛГБТ-сообщества.
Венгрия радуется решению УЕФА. Венгерская газета Magyar Nemze обратилась к немцам: «Для политики нет места на футбольном поле: ни в коричневой, ни в красной, ни в радужной упаковке». Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тоже отреагировал: «В руководстве футбола преобладает здравый смысл. Они не подыграли политической провокации».
Bild объяснял важное: именно УЕФА заранее согласует раскраску футбольных стадионов. Обычно разрешены только цвета УЕФА или стран-участниц чемпионата Европы. Поэтому «Газпром-Арена» спокойно окрашивалась в цвета Бельгии, когда бельгийцы обыграли Финляндию. Раскраску стадиона поддерживал даже игрок Венгрии Орбан, но УЕФА сослался на формальности.
В Венгрии закон о «гей-пропаганде» критиковали оппозиция, СМИ и правозащитники. Евросоюз даже пригрозил стране сокращением денежных выплат. УЕФА тоже отреагировал после всех скандальных реакций. В официальном заявлении написано, что организация уважает цвета радужного флага. Но само заявление Мюнхена связано с политикой.
Вратарь Германии Мануэль Нойер играл в матчах Евро-2020 с радужной капитанской повязкой. Выходил с ней на игры против Франции и Португалии. УЕФА из-за этого даже начинал расследование, но быстро закрыл дело. Рассказ в твиттере от Германии: «В письме написано, что такая повязка расценена командным символом разнообразия. Это благое дело».
Игроки сборной Германии публично поддерживали радужную окраску стадиона в Мюнхене. Матс Хуммельс пришел на пресс-конференцию в цветной футболке «Любовь объединяет». И говорил там: «Думаю, у УЕФА есть причины для подобных запретов. Лично я был бы рад, если бы стадион окрасился в радужные цвета. Я поддерживаю подобные сообщения миру. Точка».
Тренер Германии Йоахим Лев тоже высказался: «Я был бы счастлив, если бы стадион засверкал цветами радугами. Эти ценности важно показывать. Мы посылали эти сигналы в прошлом и будем отправлять в будущем. Важно жить и соответствовать таким ценностям». Клубы и даже футболисты других сборных тоже отреагировали на этот момент постами в твиттере:
Радужные цвета появятся по всей Германии. «Кельн» публично пообещал, что во время матча Германии и Венгрии его стадион засветится радужными цветами. «Айнтрахт», «Вольфсбург» и другие команды тоже откликнулись. Стадион в Мюнхене не будет окрашен, но мэр Мюнхена Дитер Райтер засветит цветами радуги ветровую турбину. Она расположена напротив арены.