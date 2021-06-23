Французские фанаты перепутали Бухарест и Будапешт. И только от журналиста узнали, что прилетели на сборную не в тот город 🙃

Румынская газета Jurnalul National рассказала о самом нелепом случае на Евро.

Шесть французских фанатов и коллег по работе взяли билеты в Бухарест на игру сборной. Они пили пиво рядом с аэропортом в компании украинских болельщиков (два дня назад их сборная играла с Австрией). Румынский журналист стал расспрашивать французов, что они забыли в городе: может, они болеют за Украину или Австрию, которые играли в тот день?

Но французы не сразу поняли подвох и думали, что украинские фанаты – это местные венгры. Тут французов озарило: они прилетели в Бухарест, а надо было в Будапешт. До игры оставалось уже несколько часов, успеть на матч было никак нельзя. Расстояние между городами – 800 километров.