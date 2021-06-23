Французские фанаты перепутали Бухарест и Будапешт. И только от журналиста узнали, что прилетели на сборную не в тот город 🙃
Румынская газета Jurnalul National рассказала о самом нелепом случае на Евро.
Шесть французских фанатов и коллег по работе взяли билеты в Бухарест на игру сборной. Они пили пиво рядом с аэропортом в компании украинских болельщиков (два дня назад их сборная играла с Австрией). Румынский журналист стал расспрашивать французов, что они забыли в городе: может, они болеют за Украину или Австрию, которые играли в тот день?
Но французы не сразу поняли подвох и думали, что украинские фанаты – это местные венгры. Тут французов озарило: они прилетели в Бухарест, а надо было в Будапешт. До игры оставалось уже несколько часов, успеть на матч было никак нельзя. Расстояние между городами – 800 километров.
Фанаты остались в Бухаресте и посмотрели матч по телевизору. И даже игру Франции против Португалии они тоже решили смотреть в Румынии. «Нам нужно больше узнать о Европе», – так один из французов ответил на вопрос, как они могли попутать маршрут.
Но французы и правда могут сыграть в Бухаресте в плей-офф. Для этого им надо занять первое место в группе. Фанаты рассчитывают на этот вариант.
Еще фанаты рассказали, что работают айтишниками и в прошлом году очень расстроились отмене Евро. И на одной вечеринке они пообещали друг другу, что обязательно поедут на футбол, если зрителей допустят на стадионы.
Это не первый случай, когда болельщики путают Бухарест и Будапешт. В 2012 году сразу 400 фанатов «Атлетика» прилетели на финал Лиги Европы в Будапешт. Ага, игра была в Бухаресте.