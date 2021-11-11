Необычные голы России: Мостовой накрутил троих, Сутормин забил после странного отскока от перекладины

Сборная России мучилась в игре с Кипром при счете 1:0, но во втором тайме пошло бодрее. Забил Федор Смолов, а потом красоту сотворил Андрей Мостовой.

Мы и на уровне РПЛ очень редко видим голы, забитые после классного дриблинга. А уж если за сборную – выглядит как чудо. Именно это и удалось Мостовому:

✨ Прокинул мяч через одного.

✨ Легко ушел от второго.

✨ Технично исполнил в угол.

Наслаждение.