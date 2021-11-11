Необычные голы России: Мостовой накрутил троих, Сутормин забил после странного отскока от перекладины
Сборная России мучилась в игре с Кипром при счете 1:0, но во втором тайме пошло бодрее. Забил Федор Смолов, а потом красоту сотворил Андрей Мостовой.
Мы и на уровне РПЛ очень редко видим голы, забитые после классного дриблинга. А уж если за сборную – выглядит как чудо. Именно это и удалось Мостовому:
✨ Прокинул мяч через одного.
✨ Легко ушел от второго.
✨ Технично исполнил в угол.
Наслаждение.
- Мостовой дебютировал за сборную России 13 месяцев назад – в товарищеской игре против Швеции.
- Станислав Черчесов дважды делал обратные замены, по Мостовой говорил, что не обижается.
- Игра против Кипра – восьмая для него в карьере за сборную.
- Символично, что первый гол за Россию он забил на стадионе в Санкт-Петербурге, где играет за «Зенит».
Четвертый гол Кипру влетел через шесть минут. Выглядело странно:
🔓 Терехов вывел на удар Ерохина.
🔓 Тот пробил, и мяч от защитника отрикошетил в перекладину.
🔓 Вратарь не смог его никуда отбить.
🔓 Прибежавший Сутормин занял удобную позицию и точно пробил головой, пока вратарь был отыгран.
Вот так получилось:
- Для Сутормина это всего третий матч за сборную.
- Во втором он уже был капитаном – Карпин меняет их на каждый матч.
- Сутормин, как и Мостовой, тоже забил первый гол за сборную на стадионе своего клуба.
- Сутормин считается атакующим игроком, но в клубе играет на позиции крайнего защитника. Так происходит и в сборной.
Россия выиграла 6:0, треть голов на счету игроков, которые забили за сборную впервые. А Антон Заболотный отметился первым голом за Россию в отборочных играх. Ранее у него уже был гол Чехии в товарищеской игре.