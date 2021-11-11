Россия
ЧМ-2022
Алексей Сутормин
Андрей Мостовой
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#Россия #ЧМ-2022 #Андрей Мостовой #Алексей Сутормин

Необычные голы России: Мостовой накрутил троих, Сутормин забил после странного отскока от перекладины

11 ноября, 21:50
Михаил Морозов

Сборная России мучилась в игре с Кипром при счете 1:0, но во втором тайме пошло бодрее. Забил Федор Смолов, а потом красоту сотворил Андрей Мостовой.

Мы и на уровне РПЛ очень редко видим голы, забитые после классного дриблинга. А уж если за сборную – выглядит как чудо. Именно это и удалось Мостовому:

✨ Прокинул мяч через одного.

✨ Легко ушел от второго.

✨ Технично исполнил в угол.

Наслаждение.

  • Мостовой дебютировал за сборную России 13 месяцев назад – в товарищеской игре против Швеции.
  • Станислав Черчесов дважды делал обратные замены, по Мостовой говорил, что не обижается.
  • Игра против Кипра – восьмая для него в карьере за сборную.
  • Символично, что первый гол за Россию он забил на стадионе в Санкт-Петербурге, где играет за «Зенит».

Четвертый гол Кипру влетел через шесть минут. Выглядело странно:

🔓 Терехов вывел на удар Ерохина.

🔓 Тот пробил, и мяч от защитника отрикошетил в перекладину.

🔓 Вратарь не смог его никуда отбить.

🔓 Прибежавший Сутормин занял удобную позицию и точно пробил головой, пока вратарь был отыгран.

Вот так получилось:

  • Для Сутормина это всего третий матч за сборную.
  • Во втором он уже был капитаном – Карпин меняет их на каждый матч.
  • Сутормин, как и Мостовой, тоже забил первый гол за сборную на стадионе своего клуба.
  • Сутормин считается атакующим игроком, но в клубе играет на позиции крайнего защитника. Так происходит и в сборной.

Россия выиграла 6:0, треть голов на счету игроков, которые забили за сборную впервые. А Антон Заболотный отметился первым голом за Россию в отборочных играх. Ранее у него уже был гол Чехии в товарищеской игре.

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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