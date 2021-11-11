Какая Россия при Карпине: голы только из штрафной, почти всегда разные авторы, один пропущенный с 84 ударов
Сборная России уничтожила Кипр 6:0 и готовится к решающему матчу против Хорватии. Шесть забитых голов в шестом матче под руководством Валерия Карпина. При нем пять побед, разница 13:1, первое место в группе перед последним туром.
Про невызов Дзюбы и множество вратарей в сборной уже не раз говорилось, но в чем отличие сборной Карпина именно на поле? Вот что можно собрать за эти шесть игр:
⚙️ Россия не ставит одинаковый стартовый состав. Каждый раз минимум три изменения. В сентябре было по четыре, в октябре – по три. На ноябрьскую игру с Кипром – сразу пять новых игроков по сравнению со стартом в Словении. Да и в Хорватии понятно, что сыграют как минимум Джикия и Баринов, которых Карпин приберег сейчас.
⚙️ Россия пропустила один гол после 84 ударов – столько в общей сложности нанесли все соперники в шести играх. Лишь один мяч за шесть матчей влетел от Иличича в Словении.
⚙️ Россия чаще проигрывает соперникам по ударам. Всего в двух матчах она их превзошла – дома с Кипром и Мальтой. Хорваты, словаки, словенцы и даже киприоты в остальных играх били чаще российских игроков.
⚙️ Россия забивает разными игроками. Практически всегда. У нее 13 голов и десять разных авторов голов. Ерохин и Смолов забивали по два раза, остальные забивавшие – Жемалетдинов, Бакаев, Дивеев, Джикия, Мостовой, Сутормин, Заболотный плюс автогол Шкриньяра.
⚙️ Россия всегда забивает из пределов штрафной. Все 13 голов – только из этой зоны.
⚙️ За Россию лучше всех ассистирует Федор Смолов. Интересное перевоплощение – четыре голевые передачи только за эту осень. Чтобы отдать четыре последних ассиста за «Локомотив», Смолову потребовалось два года.
⚙️ Россия всегда выходит с новым капитаном. Да, это уже давно всем известно, но фишка Карпина работает до сих пор. Джикия, Смолов, Баринов, Кузяев, Сутормин, Головин – вот имена капитанов осени.
⚙️ Именно этот вариант сборной России – самый побеждающий с учетом прихода нового тренера. Карпин – лучший тренер в истории сборной России, если брать первые шесть матчей. Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале привел статистику. У семи тренеров было по четыре победы в своих первых шести матчах во главе сборной. Пять – только у Карпина.
Уважаемый, Михаил.
Извините, но не говорят по-русски ,, с 84 ударов''. Можно сказать ,,после 84'' как и написано у Вас в тексте или ,,из 84''. Казалось бы мелочь. Но обидно, ей - богу! Любите Россию! Любите русский язык! Говорите и пишите правильно!
Спасибо
Алексей