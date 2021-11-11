Какая Россия при Карпине: голы только из штрафной, почти всегда разные авторы, один пропущенный с 84 ударов

Сборная России уничтожила Кипр 6:0 и готовится к решающему матчу против Хорватии. Шесть забитых голов в шестом матче под руководством Валерия Карпина. При нем пять побед, разница 13:1, первое место в группе перед последним туром.

Про невызов Дзюбы и множество вратарей в сборной уже не раз говорилось, но в чем отличие сборной Карпина именно на поле? Вот что можно собрать за эти шесть игр:

⚙️ Россия не ставит одинаковый стартовый состав . Каждый раз минимум три изменения. В сентябре было по четыре, в октябре – по три. На ноябрьскую игру с Кипром – сразу пять новых игроков по сравнению со стартом в Словении. Да и в Хорватии понятно, что сыграют как минимум Джикия и Баринов, которых Карпин приберег сейчас.

⚙️ Россия пропустила один гол после 84 ударов – столько в общей сложности нанесли все соперники в шести играх. Лишь один мяч за шесть матчей влетел от Иличича в Словении.