Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией
Претендентов только два – так было уже в октябре
Что уже понятно:
🥇 Победитель группы выйдет напрямую на ЧМ, вторая команда сыграет в стыковых матчах весной 2022-го.
⏸️ Кипр и Мальта за несколько туров до конца потеряли теоретические шансы на выход.
⏸️ Словакия и Словения лишились их во время октябрьских матчей.
▶️ Россия и Хорватия продолжают борьбу за выход.
🗓️️️️ Единственный матч в последнем туре, который имеет турнирное значение: Хорватия – Россия, он состоится 14 ноября. Другие матчи: Словения – Кипр, Мальта – Словакия.
Как России выйти на ЧМ
При таком турнирном положении существует всего три понятных варианта:
✅ Россия выходит на ЧМ-2022, если побеждает в Хорватии: отрывается от нее на пять очков в таблице.
✅ Россия выходит на ЧМ-2022, если играет вничью в Хорватии: гандикап в два очка остается прежним.
❌ Россия попадает на второе место, если проигрывает в Хорватии: соперник обгоняет на очко.
Что будет, если Россия финиширует второй
Тогда для попадания на ЧМ нужно будет выиграть два матча весной 2022-го. Со второго места в группе Россия попадет в стыковые матчи к ЧМ.
Их принцип:
🔸 Десять вторых мест плюс две лучшие команды предыдущей Лиги наций – 12 участников стыковых матчей.
🔸 Сеяными будут лучшие шесть вторых мест квалификации. Несеяными – худшие четыре плюс те две команды из Лиги наций.
🔸 Эти 12 команд разделятся на три пути по четыре команды в каждом.
🔸 Четыре команды образуют два полуфинала, из которых получится финал. Победитель финала выходит на ЧМ. Таких финалов будет три, так что из 12 участников стыковых матчей на ЧМ поедут только три.
🔸 Полуфиналы и финал будут состоять из одного матча. Сеяные команды сыграют в полуфинале дома.
🔸 Полуфиналы состоятся 24-25 марта, финалы – 28-29 марта
Что будет, если Россия финиширует первой
Конечно, праздник. В этом случае Россия попадет на третий чемпионат мира подряд и пятый в своей истории. На ЧМ-2022 наша команда поедет в качестве действующего четвертьфиналиста прошлого ЧМ.
ЧМ-2022 в Катаре пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.