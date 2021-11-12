Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией

Претендентов только два – так было уже в октябре

Что уже понятно:

🥇 Победитель группы выйдет напрямую на ЧМ, вторая команда сыграет в стыковых матчах весной 2022-го.

⏸️ Кипр и Мальта за несколько туров до конца потеряли теоретические шансы на выход.

⏸️ Словакия и Словения лишились их во время октябрьских матчей.

▶️ Россия и Хорватия продолжают борьбу за выход.

🗓️️️️ Единственный матч в последнем туре, который имеет турнирное значение: Хорватия – Россия, он состоится 14 ноября. Другие матчи: Словения – Кипр, Мальта – Словакия.

Как России выйти на ЧМ

При таком турнирном положении существует всего три понятных варианта:

✅ Россия выходит на ЧМ-2022, если побеждает в Хорватии: отрывается от нее на пять очков в таблице.

✅ Россия выходит на ЧМ-2022, если играет вничью в Хорватии: гандикап в два очка остается прежним.

❌ Россия попадает на второе место, если проигрывает в Хорватии: соперник обгоняет на очко.