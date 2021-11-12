Россия
ЧМ-2022
Хорватия
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#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия

Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией

час назад
Михаил Морозов

В отборочной группе к ЧМ-2022, где играет Россия, прошли матчи предпоследнего тура.

🇷🇺 🇨🇾 Россия обыграла дома Кипр 6:0

🇲🇹 🇭🇷 Хорватия выиграла в гостях у Мальты 7:1

Таблица группы Н выглядит так:

Претендентов только два – так было уже в октябре

Что уже понятно:

🥇 Победитель группы выйдет напрямую на ЧМ, вторая команда сыграет в стыковых матчах весной 2022-го.

⏸️ Кипр и Мальта за несколько туров до конца потеряли теоретические шансы на выход.

⏸️ Словакия и Словения лишились их во время октябрьских матчей.

▶️ Россия и Хорватия продолжают борьбу за выход.

🗓️️️️ Единственный матч в последнем туре, который имеет турнирное значение: Хорватия – Россия, он состоится 14 ноября. Другие матчи: Словения – Кипр, Мальта – Словакия.

Как России выйти на ЧМ

При таком турнирном положении существует всего три понятных варианта:

✅ Россия выходит на ЧМ-2022, если побеждает в Хорватии: отрывается от нее на пять очков в таблице.

✅ Россия выходит на ЧМ-2022, если играет вничью в Хорватии: гандикап в два очка остается прежним.

❌ Россия попадает на второе место, если проигрывает в Хорватии: соперник обгоняет на очко.

Что будет, если Россия финиширует второй

Тогда для попадания на ЧМ нужно будет выиграть два матча весной 2022-го. Со второго места в группе Россия попадет в стыковые матчи к ЧМ.

Их принцип:

🔸 Десять вторых мест плюс две лучшие команды предыдущей Лиги наций – 12 участников стыковых матчей.

🔸 Сеяными будут лучшие шесть вторых мест квалификации. Несеяными – худшие четыре плюс те две команды из Лиги наций.

🔸 Эти 12 команд разделятся на три пути по четыре команды в каждом.

🔸 Четыре команды образуют два полуфинала, из которых получится финал. Победитель финала выходит на ЧМ. Таких финалов будет три, так что из 12 участников стыковых матчей на ЧМ поедут только три.

🔸 Полуфиналы и финал будут состоять из одного матча. Сеяные команды сыграют в полуфинале дома.

🔸 Полуфиналы состоятся 24-25 марта, финалы – 28-29 марта

Что будет, если Россия финиширует первой

Конечно, праздник. В этом случае Россия попадет на третий чемпионат мира подряд и пятый в своей истории. На ЧМ-2022 наша команда поедет в качестве действующего четвертьфиналиста прошлого ЧМ.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Все фото: РФС
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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