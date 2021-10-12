В последнем туре Россия и Хорватия сыграют матч прямых конкурентов. Это тревожно: у хорватов удивительный опыт таких игр в последних турах

Было четыре случая:

❌ Первый – мимо. В квалификации к Евро-2000 перед последним туром было так: Югославия – 16, Ирландия – 15, Хорватия – 14. И принципиальнейший матч Хорватия – Югославия. Нужна только победа – тогда минимум стыки.

Ирландцы неожиданно потеряли очки, так что победа хорватов вывела бы их напрямую на Евро. Но этого не случилось – 2:2. Хорватия финишировала третьей и никуда не попала.

✅ Второй – удачный. Через два года в квалификации к ЧМ-2002 перед последним туром Хорватия шла второй, отставая от Бельгии на два очка. Нужна победа – и прямой выход. Хорватия обыграла ее дома 1:0 – так попала на ЧМ.

✅ Третий – тоже удачный. В квалификации к ЧМ-2018 перед последним туром у Хорватии было одинаковое количество очков с Украиной в борьбе за стыки. Хорватия играла в гостях и победила Украину 2:0. А потом через стыки вышла на ЧМ, где дошла до финала.

✅ И четвертый – тоже удачный. В квалификации к Евро-2020 свой последний матч Хорватия играла со Словакией. Волевая победа 3:1 – и прямой выход.