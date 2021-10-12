В последнем туре Россия и Хорватия сыграют матч прямых конкурентов. Это тревожно: у хорватов удивительный опыт таких игр в последних турах
После восьми матчей сборные России и Хорватии оторвались в квалификационной группе к ЧМ-2022 и первое место разыграют уже между собой.
Напоминаем:
- У России 19 очков, у Хорватии – 17. Осталось по две игры.
- Девятые матчи: Россия – Кипр, Мальта – Хорватия.
- Десятый, вероятно, решающий: Хорватия – Россия.
Наиболее вероятный сценарий – двухочковое преимущество сохранится к матчу в Сплите. Тогда Россию устроит ничья, а Хорватию – только победа.
Тут интересно – как исторически получалось у Хорватии решать задачу в последнем туре, играя против прямого конкурента?
Было четыре случая:
❌ Первый – мимо. В квалификации к Евро-2000 перед последним туром было так: Югославия – 16, Ирландия – 15, Хорватия – 14. И принципиальнейший матч Хорватия – Югославия. Нужна только победа – тогда минимум стыки.
Ирландцы неожиданно потеряли очки, так что победа хорватов вывела бы их напрямую на Евро. Но этого не случилось – 2:2. Хорватия финишировала третьей и никуда не попала.
✅ Второй – удачный. Через два года в квалификации к ЧМ-2002 перед последним туром Хорватия шла второй, отставая от Бельгии на два очка. Нужна победа – и прямой выход. Хорватия обыграла ее дома 1:0 – так попала на ЧМ.
✅ Третий – тоже удачный. В квалификации к ЧМ-2018 перед последним туром у Хорватии было одинаковое количество очков с Украиной в борьбе за стыки. Хорватия играла в гостях и победила Украину 2:0. А потом через стыки вышла на ЧМ, где дошла до финала.
✅ И четвертый – тоже удачный. В квалификации к Евро-2020 свой последний матч Хорватия играла со Словакией. Волевая победа 3:1 – и прямой выход.
Интересно, что Хорватия в третий раз подряд вынуждена решать турнирные вопросы в последнем туре именно в матче против прямого конкурента – так было к ЧМ-2018, Евро-2020 и, похоже, будет в квалификации к ЧМ-2022. И делать это будет почти то же самое поколение, что добывало серебро прошлого ЧМ.
Примеры России в последних турах против прямых конкурентов:
❌ Отбор к ЧМ-1994: наши уже вышли, но в матче за первое место с Грецией проиграли в гостях 0:1.
❌ Отбор к ЧМ-1998: завершали двумя матчами против Болгарии, но после поражения в первом уже не важен результат второго.
❌ Отбор к Евро-2000: не победили Украину и остались даже без стыков.
❌ Отбор к ЧМ-2006: нужна была победа над Словакией в гостях, но получилась ничья 0:0 – мимо стыков и ЧМ.
Позитивным был только один пример – в отборе к ЧМ-2002 наши победили в последнем туре Швейцарию 4:0, но прямым конкурентом эта сборная не была.