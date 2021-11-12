✨ Уф, на это больно смотреть – игрок Лихтенштейна проехался шипами по лицу Горецки. В ответ Германия забила 9 голов
Сборная Германии уже в октябре обеспечила себе выход на ЧМ-2022. Матч против Лихтенштейна турнирного значения ни для кого не имел, но в это сложно было поверить, глядя на инцидент уже на восьмой минуте.
То, что сотворил защитник Лихтенштейна Йенс Хофер, выглядело страшновато.
👟 В своей штрафной он задумал вынести верховой мяч ногой, а вместо этого угодил в лицо Леону Горецке.
👟 Мало того, что Хофер попал Горецке стопой в лицо, он затем ей же проехал ему по уху.
👟 Хорватская судья Ивана Мартинчич удалила Хофера с поля.
В защиту Хофера можно сказать, что он тут же попытался смягчить падение Горецки. Так грубо сыграть он уж точно не хотел. Но кадры жутковаты, а удаление справедливое.
Так на девятой минуте Лихтенштейн остался вдесятером, а Гюндоган реализовал пенальти. А дальше:
- Горецка продолжил матч и заменился в перерыве.
- За первый тайм он еще успел отдать голевой пас на Сане.
- Германия уложила четыре гола в первом тайме в 12 минут.
Для Горецки 2021-й – не самый здоровый год. В разное время были проблемы – то коронавирус, то проблемы с малоберцовой костью или мышечными волокнами, то растяжение, то простуда. Сейчас после такого удара шипами могло быть и сотрясение.
Но вообще Горецке не привыкать играть с сотрясением. Когда он играл за «Шальке» в четвертьфинале Лиги Европы против «Аякса», то проводил с ним целый тайм. И даже умудрился забить гол.
Германия свою задачу давно решила, так что испугаться могла только «Бавария». Но у нее в ближайшее время нет суперважных матчей – «Аугсбург» и «Арминия» в Бундеслиге и киевское «Динамо» в ЛЧ. Только в первую неделю декабря будет принципиальная игра с «Боруссией» и имиджевая – с «Барселоной».