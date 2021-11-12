Леон Горецка
ЧМ-2022
Лихтенштейн
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#Леон Горецка #ЧМ-2022 #Лихтенштейн

✨ Уф, на это больно смотреть – игрок Лихтенштейна проехался шипами по лицу Горецки. В ответ Германия забила 9 голов

12 ноября, 00:20

Сборная Германии уже в октябре обеспечила себе выход на ЧМ-2022. Матч против Лихтенштейна турнирного значения ни для кого не имел, но в это сложно было поверить, глядя на инцидент уже на восьмой минуте.

То, что сотворил защитник Лихтенштейна Йенс Хофер, выглядело страшновато.

👟 В своей штрафной он задумал вынести верховой мяч ногой, а вместо этого угодил в лицо Леону Горецке.

👟 Мало того, что Хофер попал Горецке стопой в лицо, он затем ей же проехал ему по уху.

👟 Хорватская судья Ивана Мартинчич удалила Хофера с поля.

В защиту Хофера можно сказать, что он тут же попытался смягчить падение Горецки. Так грубо сыграть он уж точно не хотел. Но кадры жутковаты, а удаление справедливое.

Так на девятой минуте Лихтенштейн остался вдесятером, а Гюндоган реализовал пенальти. А дальше:

  • Горецка продолжил матч и заменился в перерыве.
  • За первый тайм он еще успел отдать голевой пас на Сане.
  • Германия уложила четыре гола в первом тайме в 12 минут.

Для Горецки 2021-й – не самый здоровый год. В разное время были проблемы – то коронавирус, то проблемы с малоберцовой костью или мышечными волокнами, то растяжение, то простуда. Сейчас после такого удара шипами могло быть и сотрясение.

Но вообще Горецке не привыкать играть с сотрясением. Когда он играл за «Шальке» в четвертьфинале Лиги Европы против «Аякса», то проводил с ним целый тайм. И даже умудрился забить гол.

Германия свою задачу давно решила, так что испугаться могла только «Бавария». Но у нее в ближайшее время нет суперважных матчей – «Аугсбург» и «Арминия» в Бундеслиге и киевское «Динамо» в ЛЧ. Только в первую неделю декабря будет принципиальная игра с «Боруссией» и имиджевая – с «Барселоной».

Матч завершен
Германия
Гюндоган 11
Кауфманн 20
Сане 22
Ройс 23
Сане 49
Мюллер 76
Баку 80
Мюллер 86
9:0
Матч завершен
Лихтенштейн
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imago sportfotodienst / www.imago-images.de
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