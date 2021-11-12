✨ Уф, на это больно смотреть – игрок Лихтенштейна проехался шипами по лицу Горецки. В ответ Германия забила 9 голов

Сборная Германии уже в октябре обеспечила себе выход на ЧМ-2022. Матч против Лихтенштейна турнирного значения ни для кого не имел, но в это сложно было поверить, глядя на инцидент уже на восьмой минуте.

То, что сотворил защитник Лихтенштейна Йенс Хофер, выглядело страшновато.

👟 В своей штрафной он задумал вынести верховой мяч ногой, а вместо этого угодил в лицо Леону Горецке.

👟 Мало того, что Хофер попал Горецке стопой в лицо, он затем ей же проехал ему по уху.

👟 Хорватская судья Ивана Мартинчич удалила Хофера с поля.