Игрок Сан-Марино привез глупейший пенальти: о чем-то сигнализировал поднятой рукой – в нее и попал мяч
Сборная Англии поехала в Сан-Марино порезвиться в матче с местной сборной и наставить несколько рекордов, а заодно и официально отобраться на чемпионат мира.
За несколько часов до игры на стадионе вдруг погас свет, но матч все же начался вовремя. Англия быстро забила дважды, а затем состоялся покер Кейна.
Первый мяч в этой игре Кейн забил с пенальти. Глупее не придумать – игрок сборной Сан-Марино во время атаки англичан поднял руку, сигнализируя то ли о фоле, то ли об офсайде. Мяч в эту руку и прилетел. Так команда Сан-Марино получила в свои ворота пенальти.
Вот так это было на видео:
Фан-аккаунт Сан-Марино назвал этот пенальти глупейшим в истории.
Это был не единственный пенальти в тайме – снова мяч попал в руку, снова Кейн забил. На перерыв команды ушли при счете 6:0 в пользу Англии.
- Магуайр в этом матче стал самым забивным защитником сборной Англии.
- Кейн, как писала английская пресса, упросил Гарета Саутгейта поставить его на матч. Кейну хочется побить рекорд Уэйна Руни. Перед игрой у него было 44 гола. Рекорд Руни – 53.
- Кейн оформил покер за 15 минут и догнал Линекера.
А вот как все закончилось: