Сан-Марино
ЧМ-2022
Англия
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#Сан-Марино #ЧМ-2022 #Англия

Игрок Сан-Марино привез глупейший пенальти: о чем-то сигнализировал поднятой рукой – в нее и попал мяч

18 часов назад

Сборная Англии поехала в Сан-Марино порезвиться в матче с местной сборной и наставить несколько рекордов, а заодно и официально отобраться на чемпионат мира.

За несколько часов до игры на стадионе вдруг погас свет, но матч все же начался вовремя. Англия быстро забила дважды, а затем состоялся покер Кейна.

Первый мяч в этой игре Кейн забил с пенальти. Глупее не придумать – игрок сборной Сан-Марино во время атаки англичан поднял руку, сигнализируя то ли о фоле, то ли об офсайде. Мяч в эту руку и прилетел. Так команда Сан-Марино получила в свои ворота пенальти.

Вот так это было на видео:

Фан-аккаунт Сан-Марино назвал этот пенальти глупейшим в истории.

Это был не единственный пенальти в тайме – снова мяч попал в руку, снова Кейн забил. На перерыв команды ушли при счете 6:0 в пользу Англии.

  • Магуайр в этом матче стал самым забивным защитником сборной Англии.
  • Кейн, как писала английская пресса, упросил Гарета Саутгейта поставить его на матч. Кейну хочется побить рекорд Уэйна Руни. Перед игрой у него было 44 гола. Рекорд Руни – 53.
  • Кейн оформил покер за 15 минут и догнал Линекера.

А вот как все закончилось:

Матч завершен
Сан-Марино
0:10
Матч завершен
Англия
Магуайр 6
Фаббри 15
Кейн 27
Кейн 32
Кейн 39
Кейн 42
Смит-Роу 58
Мингс 69
Абрахам 78
Сака 79
Все фото: Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»
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