Игрок Сан-Марино привез глупейший пенальти: о чем-то сигнализировал поднятой рукой – в нее и попал мяч

Сборная Англии поехала в Сан-Марино порезвиться в матче с местной сборной и наставить несколько рекордов, а заодно и официально отобраться на чемпионат мира.

За несколько часов до игры на стадионе вдруг погас свет, но матч все же начался вовремя. Англия быстро забила дважды, а затем состоялся покер Кейна.

Первый мяч в этой игре Кейн забил с пенальти. Глупее не придумать – игрок сборной Сан-Марино во время атаки англичан поднял руку, сигнализируя то ли о фоле, то ли об офсайде. Мяч в эту руку и прилетел. Так команда Сан-Марино получила в свои ворота пенальти.