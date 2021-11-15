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Отбор ЧМ. Европа
Сан-Марино VS Англия
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Сан-Марино - Англия: 15 ноября 2021 смотреть онлайн
Сан-Марино
-:-
Сан-Марино - Англия: 15 ноября 2021 смотреть онлайн
Англия
Отбор ЧМ. Европа, 10 тур
Отбор ЧМ. Европа,
10 тур
15 нояб. 2021, 22:45 МСК
15.11.2021, 22:45 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Сан-Марино
мин
6
Росси
Данте Росси
1
Бенедеттини
Элиа Бенедеттини
5
Бролли
Кристиан Бролли
3
Палацци
Мирко Палацци
13
Грандони
Андреа Грандони
11
Баттистини
Мануэль Баттистини
21
Лунадеи
Лоренцо Лунадеи
20
Хирш
Хосе Хирш
8
Голинуччи
Энрико Голинуччи
9
Берарди
Филиппо Берарди
19
Нанни
Никола Нанни
Запасные
10
Стимац
Алекс Стимац
-
12
Бенедеттини
Симоне Бенедеттини
-
17
Нанни
Лука Нанни
-
14
Дзафферани
Томмазо Дзафферани
-
2
Д'Аддарио
Алессандро Д'Аддарио
-
4
Баттистини
Микаэль Баттистини
-
22
Муларони
Марчелло Муларони
-
7
Джарди
Маттиа Джарди
-
18
Чеккароли
Лука Чеккароли
-
23
Дзондзини
Кевин Дзондзини
-
Англия
мин
1
Поп
Ник Поп
3
Чилвел
Бен Чилвел
6
Коди
Конор Коди
5
Стоунз
Джон Стоунз
2
Джеймс
Рис Джеймс
7
Лингард
Джесси Лингард
8
Филлипс
Калвин Филлипс
4
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
11
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Стерлинг
Рахим Стерлинг
Запасные
13
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
22
Джонстон
Сэм Джонстон
-
16
Шоу
Люк Шоу
-
14
Дайер
Эрик Дайер
-
20
Магуайр
Гарри Магуайр
-
17
Триппьер
Киран Триппьер
-
15
Мингс
Тайрон Мингс
-
18
Райс
Деклан Райс
-
19
Фоден
Фил Фоден
-
23
Беллингем
Джуд Беллингем
-
12
Кейн
Гарри Кейн
-
21
Уоткинс
Олли Уоткинс
-
Прошлые матчи
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Англия
5 : 0
Сан-Марино
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Англия
5
Сан-Марино
0
05.09.2015
05 сент. 2015
сб
19:00
Сан-Марино
0 : 6
Англия
05.09.2015
05 сент. 2015
сб
19:00
Сан-Марино
0
Англия
6
09.10.2014
09 окт. 2014
чт
21:45
Англия
5 : 0
Сан-Марино
09.10.2014
09 окт. 2014
чт
21:45
Англия
5
Сан-Марино
0
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