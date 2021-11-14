Федор Кудряшов
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#Федор Кудряшов

Похоже, на автогол Кудряшова повлияла травма. Карпин не заменил его, потому что кончились замены

вчера, 20:38

официальный сайт РФС

Сборная России в решающем матче отбора к ЧМ-2022 в группе проиграла Хорватии – 0:1. Единственный гол в ворота сборной России залетел от ноги Федора Кудряшова. И залетел относительно просто: шла подача с фланга, и Кудряшов просто не успел среагировать на это. Видео момента:

Этот гол случилось, когда у Кудряшова уже было повреждение. За полминуты до гола хорваты делали заброс в штрафную, Кудряшов выбил мяч в аут, а потом держался за левую ногу.

скриншот с сайта Первого канала

Его эмоции:

скриншот с сайта Первого канала

После подачи Хорватии на другой флаг Кудряшов хромал и разминал ногу.

Вот эпизод сразу же после гола – Кудряшов снова держится за ногу.

скриншот с сайта Первого канала

Потом арбитр уже узнавал, все ли нормально с Кудряшовым.

Кудряшов доиграл до конца матча. А в интервью Валерий Карпин говорил: «С удовольствием Кудряшова заменил бы, да, если бы у нас еще была шестая замена. Мы уже пять замен сделали».

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что будет дальше:
Карпин точно останется в сборной? Его контракт закончился, но должен продлиться под стыковые матчи весной
Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там
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