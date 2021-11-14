Похоже, на автогол Кудряшова повлияла травма. Карпин не заменил его, потому что кончились замены
Сборная России в решающем матче отбора к ЧМ-2022 в группе проиграла Хорватии – 0:1. Единственный гол в ворота сборной России залетел от ноги Федора Кудряшова. И залетел относительно просто: шла подача с фланга, и Кудряшов просто не успел среагировать на это. Видео момента:
Этот гол случилось, когда у Кудряшова уже было повреждение. За полминуты до гола хорваты делали заброс в штрафную, Кудряшов выбил мяч в аут, а потом держался за левую ногу.
Его эмоции:
После подачи Хорватии на другой флаг Кудряшов хромал и разминал ногу.
Вот эпизод сразу же после гола – Кудряшов снова держится за ногу.
Потом арбитр уже узнавал, все ли нормально с Кудряшовым.
Кудряшов доиграл до конца матча. А в интервью Валерий Карпин говорил: «С удовольствием Кудряшова заменил бы, да, если бы у нас еще была шестая замена. Мы уже пять замен сделали».