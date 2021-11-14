Карпин точно останется в сборной? Его контракт закончился, но должен продлиться под стыковые матчи весной

У России не было задачи минимум на эту квалификацию (например, попадание в стыки). Это несколько раз подчеркивал сам Карпин, об этом же говорил глава РФС Дюков. В октябре Дюков подтверждал, что обсуждение нового контракта и будущего с Карпиным пройдет после 14 ноября. Сначала – решающий матч сборной России. Цель одна – попадание на чемпионат мира.

Пункт об автоматическом продлении до 31 марта активируется только на случай стыковых матчей . И действует до их завершения. В разговоре с «Чемпионатом» сам Карпин сказал такое: «А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта больше, денег тоже больше. Ну, чисто гипотетически».

Летом Карпин вообще настраивался на совмещение сборной и «Ростова». Изначально оно тоже прописывалось в его контракте со сборной. Карпин предполагал совмещение до завершения первоначального контракта. Дальше – новые переговоры с РФС, но уже без такой возможности. Позже сам Карпин ушел из «Ростова», чтобы сосредоточиться на сборной России.