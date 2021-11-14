Карпин точно останется в сборной? Его контракт закончился, но должен продлиться под стыковые матчи весной
Сборная России проиграла Хорватии (0:1) в заключительном матче отбора на ЧМ-2022. Эта игра точно не будет последней для Валерия Карпина. РФС объявлял детали по Карпину еще летом. Цитата из поста на официальном сайте: «Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения».
Важная деталь по контракту Карпина в сборной России: при попадании в стыковые матчи он автоматически продляется до их завершения в марте. Стыки сейчас – это целый мини-турнир. Чтобы попасть на чемпионат мира, каждой команде надо выиграть еще два матча у сильных соперников. Сначала они разобьются по полуфинальным парам. Потом пройдут три финала.
Подробный разбор формата стыковых матчей:
Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там
У России не было задачи минимум на эту квалификацию (например, попадание в стыки). Это несколько раз подчеркивал сам Карпин, об этом же говорил глава РФС Дюков. В октябре Дюков подтверждал, что обсуждение нового контракта и будущего с Карпиным пройдет после 14 ноября. Сначала – решающий матч сборной России. Цель одна – попадание на чемпионат мира.
Пункт об автоматическом продлении до 31 марта активируется только на случай стыковых матчей. И действует до их завершения. В разговоре с «Чемпионатом» сам Карпин сказал такое: «А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта больше, денег тоже больше. Ну, чисто гипотетически».
Летом Карпин вообще настраивался на совмещение сборной и «Ростова». Изначально оно тоже прописывалось в его контракте со сборной. Карпин предполагал совмещение до завершения первоначального контракта. Дальше – новые переговоры с РФС, но уже без такой возможности. Позже сам Карпин ушел из «Ростова», чтобы сосредоточиться на сборной России.
Даже сейчас Карпин не отрицает, что в будущем может вернуться в «Ростов». Это подтверждал президент клуба Арутюнянц – такая возможность была в изначальном плане. В «Ростове» теперь работает главным тренером Виталий Кафанов, который совмещает это с подготовкой вратарей в сборной. Семья Карпина по-прежнему остается в Ростове и никуда не уезжает.
Карпин сравнивал работу в клубе и сборной. Говорил, что по зарплате в месяц все примерно одинаково, но в «Ростове» было выгоднее из-за длительности контракта. Еще на июльской пресс-конференции Дюков говорил, что желание краткосрочного контракта исходило от обеих сторон. В декабре пройдет подведение итогов работы Карпина в сборной России. Но все новости по его будущему переносятся на март.
Пока мы сами можем подвести промежуточные результаты работы Карпина в России. При нем сборная проиграла один матч и заняла второе место в отборочной группе. Параллельно Карпин начал карьеру в России лучше остальных тренеров, которые работали в сборной (и почти добрался до серии Черчесова). Основной тренд его работы – использование большого количества игроков.
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