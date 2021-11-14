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Хорватия
Россия проиграла Хорватии в отборе к ЧМ-2022. Это второе поражение в группе
вчера, 18:52
Россия и Хорватия завершили отборочный турнир к ЧМ-2022 в группе Н. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах, Хорватия – первая. События:
- Россия ни разу не пробила за первый тайм. Статистика ударов – 0:9. За весь матч Хорватия нанесла 19 ударов.
- Первый удар случился на 74-й минуте. Мимо пробил Даниил Фомин. Всего Россия дважды пробил по воротам соперника.
- На 81-й минуте в свои ворота забил Федор Кудряшов.
В первом матче команды сыграли вничью 0:0. Из пяти предыдущих матчей Россия и Хорватия четыре раза завершили игру вничью.
Для России это поражение стало вторым в группе. Первое было от Словакии. Так прервалась пятиматчевая победная серия.
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