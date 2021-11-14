Россия проиграла Хорватии в отборе к ЧМ-2022. Это второе поражение в группе

Россия и Хорватия завершили отборочный турнир к ЧМ-2022 в группе Н. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах, Хорватия – первая. События:

Россия ни разу не пробила за первый тайм. Статистика ударов – 0:9. За весь матч Хорватия нанесла 19 ударов.

Первый удар случился на 74-й минуте. Мимо пробил Даниил Фомин. Всего Россия дважды пробил по воротам соперника.

На 81-й минуте в свои ворота забил Федор Кудряшов.

В первом матче команды сыграли вничью 0:0. Из пяти предыдущих матчей Россия и Хорватия четыре раза завершили игру вничью.

Для России это поражение стало вторым в группе. Первое было от Словакии. Так прервалась пятиматчевая победная серия.