Россия
ЧМ-2022
Хорватия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия

Россия проиграла Хорватии в отборе к ЧМ-2022. Это второе поражение в группе

вчера, 18:52

Россия и Хорватия завершили отборочный турнир к ЧМ-2022 в группе Н. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах, Хорватия – первая. События:

  • Россия ни разу не пробила за первый тайм. Статистика ударов – 0:9. За весь матч Хорватия нанесла 19 ударов.
  • Первый удар случился на 74-й минуте. Мимо пробил Даниил Фомин. Всего Россия дважды пробил по воротам соперника.
  • На 81-й минуте в свои ворота забил Федор Кудряшов.

В первом матче команды сыграли вничью 0:0. Из пяти предыдущих матчей Россия и Хорватия четыре раза завершили игру вничью.

Для России это поражение стало вторым в группе. Первое было от Словакии. Так прервалась пятиматчевая победная серия.

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Какая Россия при Карпине: голы только из штрафной, почти всегда разные авторы, один пропущенный с 84 ударов
Карпин точно останется в сборной? Его контракт закончился, но должен продлиться под стыковые матчи весной
Героический Сафонов против Хорватии: извалялся в мокрой грязи, выдержал 5 ударов в створ и даже сделал единственную обводку сборной за тайм
Россию в Хорватии встречает самая старая фан-группировка Европы. Она выбегала с пистолетами, спасала клуб от банкротства и воевала за независимость страны
Дождище – главная тема матча России и Хорватии: брызги, грязь и застревающий в лужах мяч
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#ЧМ-2022
#Хорватия