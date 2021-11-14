Россию в Хорватии встречает самая старая фан-группировка Европы. Она выбегала с пистолетами, спасала клуб от банкротства и воевала за независимость страны
14 ноября в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 Россия на выезде сыграет против Хорватии. Этот матч пройдет в Сплите.
Чем известен спортивный Сплит? Во-первых, там выступает одна из лучших команд страны – «Хайдук». Во-вторых, в Сплите одни из самых жестких болельщиков в мире. А самую опасную группировку называют «Торсидой».
Главная философия группировки с момента основания – жечь ярче и жестить как можно сильнее
«Торсида» появилась в 1950-м. В том году Бразилия принимала чемпионат мира и заняла на нем второе место. Сто хорватских студентов, которые вернулись в Сплит после турнира, были впечатлены игрой бразильской сборной и местной культурой боления. Поэтому дома они организовали собственное движение – «Торсида» (в переводе с португальского – «болельщики»).
Первые фанаты из «Торсиды» изначально определили философию группировки – громкие песни, яркие перформансы. Со временем настроения фанатов из «Торсиды» стали радикальнее, и в 1960-м у них появилась кричалка: «Моя жизнь – это азартные игры, шлюхи и драки. Я люблю тебя, «Хайдук». Эту кричалку фанаты исполняют до сих пор.
«Торсида» стала популярной в Хорватии с самого начала. Европейцы узнали о ней после трагедии на брюссельском стадионе «Эйзель», когда в результате агрессии со стороны фанатов «Ливерпуля» произошло обрушение стены. Тогда УЕФА забанил английские клубы на несколько лет. А в Англии постепенно отменили стоячие трибуны для ультрас. В Хорватии никаких запретов не было – никто не запрещал местным фанатам жестить как на стадионах, так и возле него.
Участники «Торсиды» постоянно ловили приезжающие команды, устраивали массовые драки, погромы. Выездные матчи дарили им дополнительные возможности подраться. Самые жесткие противостояния были с соперниками по дерби – против загребского «Динамо». Самым запоминающимся было дерби в Загребе в конце 80-х.
Фанаты «Динамо» караулили все въезды в город. На одном из них они поймали несколько автобусов с фанатами «Хайдука». Первое столкновение произошло прямо на проезжей части, когда фанаты «Динамо» перегородили движение автобусам. Никто не погиб, но почти все участники драки получили ранения.
Вторая драка произошла через пару часов – прямо в загребском госпитале.
«Торсида» – это провокации и штрафы для «Хайдука» с самого начала своей истории. Несколько примеров:
- 1974 год – группировка оттеснила югославскую армию от стадиона. Для усмирения фанатов власти ввели в город танки.
- 1984 год – «Хайдук» получил трехлетний бан на участие в еврокубках. Выбежавший на поле участник «Торсиды» перед матчем с «Тоттенхэмом» зарезал петуха прямо в центральном круге.
- 1988 год – фанаты «Хайдука» жестко избили французов в Марселе. Снова бан на три года.
- 1990 год – «Торсида» устраивает беспорядки перед матчем с «Партизаном». Полиция ловит хорватских фанатов, у которых с собой были пистолеты, мачете и гранаты.
«Торсиду» запрещали на 20 лет, а основателя «Хайдука» отправили в тюрьму
В 1950 году «Хайдук» обыграл «Црвену Звезду». Эта победа сделала «Хайдук» чемпионом Югославии. «Торсида» тогда устроила беспорядки в Сплите, и это не понравилось властям страны, которые, как тогда считалось, болели за «Црвену».
«Торсиду» запретили на законодательном уровне. Главарей отправляли в тюрьму. В Сплите и по всей Хорватии арестовывали за ношение атрибутики организации. За «Торсиду» публично заступался ее основатель Вьенцлав Жувела – его исключили из коммунистической партии и тоже отправили в тюрьму.
Давление правительства на «Торсиду» ослабло в 1970-х. Новое поколение болельщиков добилось разрешения вновь представлять клуб от лица организации.
Со временем «Торсида» стала гражданским движением – она отбивала город у сербской армии
В 1990-м Югославия начала активное дробление. Об одной из причин развала мы писали в этом тексте:
На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну
Этот материал описывает действия на стадионе в Загребе. В дальнейших военных действиях участвовали многие хорваты – в том числе и из фанатских группировок. Не отставала и «Торсида». Весной-2021 ютуб-канал «Невиданный футбол» сделал интервью с одним из членов группировки «Торсида» Дарио. Он рассказывал:
«Все началось в небольшом хорватском городе Вуковаре. В 91-м именно здесь разразилась наша война за независимость. Моя война тоже началась в этом городе и изменила меня навсегда. В Вуковаре творился страшный геноцид хорватов, были совершены большие военные преступления.
На маленький город обрушилась целая армия из 60 тысяч сербских военных. С другой стороны против них было лишь 3 тысячи хорватов, среди которых и я. Они хотели быстро захватить город, но в итоге мы давали им отпор на протяжении трех месяцев. В 1991 году у Хорватии не было армии. Не было должной амуниции, оружия. Оборона Вуковара была настоящим подвигом. Но они взяли город. Погибло очень много моих товарищей. Фанатов «Хайдука». И «Торсида» этого никогда не забудет».
«Торсида» раздавала агитационные листовки с призывами защищать Хорватию и обязала всех своих членов выступать на боевые действия. Во времена боевых столкновений в Югославии правительство тоже запрещало «Торсиду», но хорватские фанаты уже не слушались его. Они все так же участвовали в сражениях, а в 1993-м году установили мемориальную доску перед входом на северную трибуну стадиона «Полюд». Это в память о погибших в боях участников «Торсиды».
А еще «Торсида» спасла «Хайдук» от вымирания
В конце нулевых в жизни «Хайдука» наступило смутное время. Банкротство постепенно грозило вымиранием, и администрация Сплита выкупила клуб, чтобы спасти его. «Торсида» требовала у властей гарантии, что они сделают «Хайдук» финансово стабильным, и получила их. Но власти все равно довели клуб до печального состояния.
В 2011-м фанаты из «Торсиды» зарегистрировали организацию «Народное дитя», через которую скупали акции. Чуть позже они столкнулись с огромными долгами, которые не смогли покрыть сами и на которые забило руководство Сплита. В октябре-2012 «Торсида» провела масштабную акцию протеста, чем вынудила властей передать «Хайдук» под управление бизнесмену Марину Брбичу и помочь ему в финансовом восстановлении клуба.
2021 год. С «Хайдуком» все в порядке. Он один раз брал серебро и четыре раза финишировал третьим. «Торсида» же все так же зажигает. В прошлом году она отметила свое 70-летие таким шоу:
Ну а перед матчем с Россией фанаты ведут себя так.