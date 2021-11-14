Россию в Хорватии встречает самая старая фан-группировка Европы. Она выбегала с пистолетами, спасала клуб от банкротства и воевала за независимость страны

«Торсиду» запрещали на 20 лет, а основателя «Хайдука» отправили в тюрьму

В 1950 году «Хайдук» обыграл «Црвену Звезду». Эта победа сделала «Хайдук» чемпионом Югославии. «Торсида» тогда устроила беспорядки в Сплите, и это не понравилось властям страны, которые, как тогда считалось, болели за «Црвену».

«Торсиду» запретили на законодательном уровне. Главарей отправляли в тюрьму. В Сплите и по всей Хорватии арестовывали за ношение атрибутики организации. За «Торсиду» публично заступался ее основатель Вьенцлав Жувела – его исключили из коммунистической партии и тоже отправили в тюрьму.

Давление правительства на «Торсиду» ослабло в 1970-х. Новое поколение болельщиков добилось разрешения вновь представлять клуб от лица организации.

Со временем «Торсида» стала гражданским движением – она отбивала город у сербской армии

В 1990-м Югославия начала активное дробление. Об одной из причин развала мы писали в этом тексте:

На развал Югославии повлияла драка на хорватском стадионе. Бобан ударил полицейского, а те сербские фанаты ушли на войну

Этот материал описывает действия на стадионе в Загребе. В дальнейших военных действиях участвовали многие хорваты – в том числе и из фанатских группировок. Не отставала и «Торсида». Весной-2021 ютуб-канал «Невиданный футбол» сделал интервью с одним из членов группировки «Торсида» Дарио. Он рассказывал:

«Все началось в небольшом хорватском городе Вуковаре. В 91-м именно здесь разразилась наша война за независимость. Моя война тоже началась в этом городе и изменила меня навсегда. В Вуковаре творился страшный геноцид хорватов, были совершены большие военные преступления.

На маленький город обрушилась целая армия из 60 тысяч сербских военных. С другой стороны против них было лишь 3 тысячи хорватов, среди которых и я. Они хотели быстро захватить город, но в итоге мы давали им отпор на протяжении трех месяцев. В 1991 году у Хорватии не было армии. Не было должной амуниции, оружия. Оборона Вуковара была настоящим подвигом. Но они взяли город. Погибло очень много моих товарищей. Фанатов «Хайдука». И «Торсида» этого никогда не забудет».