Необычная Хорватия: это они придумали галстук, там находится самый маленький город в мире, а валюта названа в честь куницы

Галстук придумали хорватские военные

Это произошло еще в XVII веке, когда хорватские офицеры носили необычные шейные платки. Тогда они служили французам в Тридцатилетней войне и, отличившись в ней, попали на прием к королю Людовику XIV. Тот активно следил на модой и сразу заметил платки на военных.

И повязал похожий себе – с тех пор платки получили распространение и название cravate как производное от хорватов. Есть такая легенда: когда французы спрашивали, хорватов об этих платках, они думали, что их спрашивают, кто они сами. Потому и отвечали: «Хорват».

В других странах галстук назывался по-другому. Например, Halstuch в Германии или halsdoek в Нидерландах. Оттуда название «галстук» попало в русский язык.

Что означают шашечки Хорватии – главный символ страны, который вообще везде: на форме спортсменов, на монетах и даже на коровах

Королевская гавань в «Игре престолов» снималась в хорватском Дубровнике

Главный город Вестероса, место действия кучи ключевых сцен сюжета и, пожалуй, самый узнаваемый общий план. Все это в хорватском курорте Дубровник. «Игра престолов» сильно изменила жизнь и экономику города: поток туристов увеличился в десятки раз, а за счет доходов от фанатов бюджет преодолел давний кризис. В интервью «Кинопоиску» гид из Дубровника рассказывала, что жители города (причем обязательно коренные) даже участвовали в массовке, а во время съемок уличных сцен жильцы квартир закрывали ставни окон по просьбе съемочной группы.

«Хорошо помню, как в старом Дубровнике четыре дня снимали знаменитую сцену с обнаженной Серсеей. Актрисе Лене Хиди нужно было пройти по длинной улице. Конечно, ее оцепили со всех сторон, но все закрыть невозможно – туристы заглядывали в каждую щелочку, несмотря на раннее утро».

Первый сезон изначально снимался на Мальте. Но съемки повлияли на разрушение некоторых исторических точек, а местные жители терпели перерытые дороги. Поэтому правительство острова попросила команду «Игры престолов» переехать. Дубровник, несмотря на доходы от туризма, тоже находит минусы в сотрудничестве с сериалом. Старый город Дубровника включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его критерии запрещают слишком большой оборот туристов вокруг историческим памятников. Поэтому для снижения нагрузки и комфорта местных жителей мэрия Дубровника ввела лимит на ежедневное число туристов.

В Хорватии находится самый маленький в мире город. Там всего 28 человек!

Он называется Хум. Его уникальный размер признает Книга рекордов Гиннесса. Население на момент 2020 года – 28 человек. Там есть мэр, полицейский, врач, судья, пожарный. Фактически у каждого жителя какая-то отдельная уникальная функция. Кстати, выборы мэра там негласно зовутся «выбором дурака на год».

Хум – это город-крепость, который живет за счет туризма. Там есть ресторан, древнее кладбище и два старинных храма.