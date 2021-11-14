Необычная Хорватия: это они придумали галстук, там находится самый маленький город в мире, а валюта названа в честь куницы
Галстук придумали хорватские военные
Это произошло еще в XVII веке, когда хорватские офицеры носили необычные шейные платки. Тогда они служили французам в Тридцатилетней войне и, отличившись в ней, попали на прием к королю Людовику XIV. Тот активно следил на модой и сразу заметил платки на военных.
И повязал похожий себе – с тех пор платки получили распространение и название cravate как производное от хорватов. Есть такая легенда: когда французы спрашивали, хорватов об этих платках, они думали, что их спрашивают, кто они сами. Потому и отвечали: «Хорват».
В других странах галстук назывался по-другому. Например, Halstuch в Германии или halsdoek в Нидерландах. Оттуда название «галстук» попало в русский язык.
Что означают шашечки Хорватии – главный символ страны, который вообще везде: на форме спортсменов, на монетах и даже на коровах
Королевская гавань в «Игре престолов» снималась в хорватском Дубровнике
Главный город Вестероса, место действия кучи ключевых сцен сюжета и, пожалуй, самый узнаваемый общий план. Все это в хорватском курорте Дубровник. «Игра престолов» сильно изменила жизнь и экономику города: поток туристов увеличился в десятки раз, а за счет доходов от фанатов бюджет преодолел давний кризис. В интервью «Кинопоиску» гид из Дубровника рассказывала, что жители города (причем обязательно коренные) даже участвовали в массовке, а во время съемок уличных сцен жильцы квартир закрывали ставни окон по просьбе съемочной группы.
«Хорошо помню, как в старом Дубровнике четыре дня снимали знаменитую сцену с обнаженной Серсеей. Актрисе Лене Хиди нужно было пройти по длинной улице. Конечно, ее оцепили со всех сторон, но все закрыть невозможно – туристы заглядывали в каждую щелочку, несмотря на раннее утро».
Первый сезон изначально снимался на Мальте. Но съемки повлияли на разрушение некоторых исторических точек, а местные жители терпели перерытые дороги. Поэтому правительство острова попросила команду «Игры престолов» переехать. Дубровник, несмотря на доходы от туризма, тоже находит минусы в сотрудничестве с сериалом. Старый город Дубровника включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его критерии запрещают слишком большой оборот туристов вокруг историческим памятников. Поэтому для снижения нагрузки и комфорта местных жителей мэрия Дубровника ввела лимит на ежедневное число туристов.
В Хорватии находится самый маленький в мире город. Там всего 28 человек!
Он называется Хум. Его уникальный размер признает Книга рекордов Гиннесса. Население на момент 2020 года – 28 человек. Там есть мэр, полицейский, врач, судья, пожарный. Фактически у каждого жителя какая-то отдельная уникальная функция. Кстати, выборы мэра там негласно зовутся «выбором дурака на год».
Хум – это город-крепость, который живет за счет туризма. Там есть ресторан, древнее кладбище и два старинных храма.
Самая маленькая церковь – тоже в Хорватии
И нет, она находится не в Хуме. Сходство только в количестве букв города. Церковь Святого Креста расположена в городе Нин.
Ее размер – всего 50 квадратных метров. И построена она еще в IX веке.
Еще у Хорватии есть собственный Колизей
И сохранился он очень хорошо. Это единственный древнеримский амфитеатр, где остались четыре башни и три римских архитектурных ордера. Построен еще до нашей эры.
Находится в небольшом городе Пула.
В Хорватии есть стадион, за трибуной которого сразу Адриатическое море
Он называется «Кантрида» и построен еще в 1913 году в городе Риека. Сразу за стадионом – резервное поле и пляж. Ну, и картинки оттуда всегда прекрасны.
Стадион матча Хорватия – Россия признан культурной ценностью. Он создавался по примеру греческих театров и имеет уникальную идею крыши
Далматины – порода собак, выведенная в Хорватии
И поэтому они названы в честь хорватской области Далмация. Археологи находили там фрески с изображением пятнистых собак.
Историки считают, что были даже люди-далматины (нет, они не с пятнами) с отдельным далматинским языком. Он существовал до XIX века, но сейчас на нем уже никто не говорит.
Город, где 1 апреля жители пьют вино из фонтана
Легенда такая: рядовой священник Лудбрега усомнился, что кровь Христа превратилась в вино, — и в этот же момент вино в его чаше превратилось в кровь.
1 апреля там не связано с днем дурака или смеха. Просто для Лудбрега это день города. В честь праздника и той легенды городской фонтан выключает воду и меняет ее на запасы вина.
Название денежной единицы в Хорватии связано с куницей
Древние славяне использовали мех куницы вместо денег в торговле. Позднее на хорватско-венгерских монетах в средние века было изображение куницы. Поэтому сейчас хорватские деньги называются куны, а более мелкие – липы. На бумажных купюрах привычно для денежного дизайна изображены разные исторические личности и достопримечательности. Зато на монетах все оригинальнее. На липах нарисованы растения: кукуруза, виноград, дуб и даже табак. А на монетных кунах – животные: соловей, тунец и медведь.