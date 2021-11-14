Стадион матча Хорватия – Россия признан культурной ценностью. Он создавался по примеру греческих театров и с задумкой напоминать корабль пришельцев

Хорватия сыграла на стадионе «Полюд» один матч квалификации. И выиграла его 3:0

Россия и Хорватия сыграют в отборочном турнире ЧМ-2022. Победитель этого матча окажется на чемпионате мира, проигравший – в стыковом мини-турнире. Обо всех раскладах на эту игру мы подробно рассказывали в отдельном материале. Игра пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите. На нем сборная Хорватии проводила только один домашний матч в квалификации ЧМ-2022.

7 сентября Хорватия разгромила там Словению со счетом 3:0. Весенние матчи с Кипром и Мальтой проходили на арене в Риеке. Последний неудачный домашний матч был у Хорватии против Словакии (2:2). Он вообще состоялся на стадионе «Градски врт» в Осиеке. Сборная Хорватии редко приезжает на «Полюд». До отбора на ЧМ она играла там в ноябре 2020-го.

Хорватия и Россия играли друг с другом пять раз за всю историю. Только один из этих матчей проходил в Хорватии. В 2008 году команды сыграли 0:0 на стадионе «Максимир». Это главная арена в хорватском футболе, но матчи там не проводятся с конца 2020 года. Тогда в Загребе прошло землетрясение. Устойчивые конструкции стадиона были повреждены.

Поэтому «Полюд» – основной вариант на главный матч: