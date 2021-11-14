Стадион матча Хорватия – Россия признан культурной ценностью. Он создавался по примеру греческих театров и с задумкой напоминать корабль пришельцев
Хорватия сыграла на стадионе «Полюд» один матч квалификации. И выиграла его 3:0
Россия и Хорватия сыграют в отборочном турнире ЧМ-2022. Победитель этого матча окажется на чемпионате мира, проигравший – в стыковом мини-турнире. Обо всех раскладах на эту игру мы подробно рассказывали в отдельном материале. Игра пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите. На нем сборная Хорватии проводила только один домашний матч в квалификации ЧМ-2022.
7 сентября Хорватия разгромила там Словению со счетом 3:0. Весенние матчи с Кипром и Мальтой проходили на арене в Риеке. Последний неудачный домашний матч был у Хорватии против Словакии (2:2). Он вообще состоялся на стадионе «Градски врт» в Осиеке. Сборная Хорватии редко приезжает на «Полюд». До отбора на ЧМ она играла там в ноябре 2020-го.
Хорватия и Россия играли друг с другом пять раз за всю историю. Только один из этих матчей проходил в Хорватии. В 2008 году команды сыграли 0:0 на стадионе «Максимир». Это главная арена в хорватском футболе, но матчи там не проводятся с конца 2020 года. Тогда в Загребе прошло землетрясение. Устойчивые конструкции стадиона были повреждены.
Поэтому «Полюд» – основной вариант на главный матч:
Сборная России могла досрочно выйти на чемпионат мира, если бы Хорватия потеряла очки с Мальтой (7:1). Тренер Далич говорил: «Если ты побеждаешь Мальту, то попадаешь на заполненный «Полюд». Атмосфера, которая там будет, может быть такой раз в жизни. Это должно быть главной мотивацией для наших игроков, но нельзя попадаться в ловушку давления».
Стадион «Полюд» задуман уникально. Ночью он напоминает инопланетный корабль
Внешний вид стадиона «Полюд» (1979 год) придумал архитектор Борис Магаш. На этой арене в Хорватии играет «Хайдук». Клуб рассказывал о стадионе так: «Магаш – архитектор стадиона «Полюд», вызвавшего большой интерес у общественности из-за спортивной архитектуры. Его дизайн оказал влияние на архитектурные тенденции и внешний вид стадионов по всему миру».
Магаш скончался в 2013-м. Ему было 84 года. Стадион «Полюд» остался одной из главных работ за всю его жизнь. Хотя Магаш разрабатывал дизайны для гостиниц, делал работы на религиозную тематику. Сам Магаш подтверждал, что концепция стадиона «Полюд» была уникальной. Уже после его постройки союзные страны без его ведома получили все детали концепции.
В старости Магаш детально рассказывал о задумке: «В Сплите я попытался сделать стадион с полупрозрачной крышей, которая полностью интегрирован в окружающую среду. Сам «Полюд» по своей сути – переосмысление двух греческих театров, обращенных друг к другу. Это был первый стадион в мире, задуманный и понятый таким образом».
«Полюд» готовился для Средиземноморских игр и был главным объектом на этом соревновании. Через 40+ лет после постройки он остается одной из главных достопримечательностей Сплита. «Хайдук» детально раскрывал форму стадиона для жителей города. Он сделан в виде ракушки и находится рядом с морем, поэтому идеально вписывается в городскую среду днем.
Ночью на арене загораются 630 прожекторов. Тогда стадион напоминает космический корабль, который только попал на землю. Шесть лет назад фанаты запускали на реддите обсуждение по лучшим аренам мира. Один из них напомнил о стадионе «Полюд»: «Для олдскула. Стадион «Полюд» спроектирован Борисом Магашем 35+ лет назад, но до сих пор выглядит современно».
Другой взгляд есть у людей, которые путешествуют по разным странам и наглядно сравнивают стадионы. В их рассказах встречается формулировка, что стадион «Полюд» выглядит устаревшим. Но даже так он отличается от остальных арен: «Было что-то невероятное в том, что мы увидели. Эта прекрасная величественная крыша с небольшими интервалами».
«Полюд» интересен именно из-за архитектурных находок. Сейчас они важнее спорта
Средиземноморские игры преобразили город – для них создавался не только новый стадион. Но их проведение повлияло и на историю «Полюда». Изначально строительство новой арены планировалось в центре города. Фанаты даже собирали на это деньги, но позже планы изменились. Чтобы «Полюд» лучше вписывался в архитектуру, он переехал ближе к морю.
Важную роль в этом имел Якша Миличич, который тогда был президентом муниципального собрания. По влиянию в те годы он был важнее мэра города. Миличич нашел человека, который был готов выделить деньги на строительство стадиона и выкуп земель. И хитростью (показал неподходящий район) заставил его обратить внимание на место, где «Полюд» построен сейчас.
Архитектор Магаш получил награду за задумку стадиона еще от правительства Югославии. В 2015 году «Полюд» официально стал в Хорватии охраняемой культурной ценностью. В объяснении рассказывалось, что «Полюд» всегда вызывал восхищение у мировых архитекторов. Его ценность – это еще и ориентация на город и понимание пространства у жителей.
Стадион «Полюд» – важная достопримечательность Сплита. Эта арена есть во всех подборках для туристов. Там же проводится и экстремальный тур: экскурсия по крыше стадиона с рассказом о городском пространстве. По желанию в нее входит и прыжок с веревкой на 70 метров свободного падения над футбольным полем.
Во время подготовки проекта стадиона Магаш вдохновлялся похожими постройками не из спорта в Италии и Японии. Теперь же через «Полюд» руководство Сплита рассказывает об истории города и местной культуре. Так задуман и еще один экскурсионный тур, который проходит по стадиону на нескольких языках: хорватском, итальянском и английском.
Даже сама крыша стадиона – уникальная и первая в мире конструкция, которая сделана без опорных колонн. «Полюд» – самый посещаемый стадион Хорватии вне спортивных событий. Стадион зарабатывает не только на проведении фестивалей и концертов. Для местных жителей и туристов важны именно местные исторические экскурсии.
В 2005 году стадион был реконструирован. Но еще до реконструкции он входил в подборки самых красивых стадионов Европы (даже признавался там лучшим). Poljudska ljepotica («Краса Полюда») – так жители Сплита называют «Полюд» в обычной жизни. Почти точная копия стадиона «Полюд» есть в Малайзии – арена «Шах Алам».
«Полюд» называется так по своему местоположению в Сплите – так называется район в городе. Фанатам «Хайдука» нравится такой стадион – они называют его своим настоящим домом. В 2010 году клуб запускал рубрику, где фанаты могли публиковать работы о клубе. Тогда ребенок сделал стадион «Полюд» из обычной бумаги – это был один из первых постов.
Где смотреть матч Хорватия – Россия
Пусть он станет и нашей ценностью - победной.