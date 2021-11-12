ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Хорватия – Россия, 14 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

12 ноября, 00:50

Хорватия и Россия сыграют в отборе на ЧМ-2022. Это заключительный матч квалификационного турнира. Игра пройдет 14 ноября 2021 года. Время начала – 17:00 по Москве.

Первый канал проведет прямую трансляцию этого матча. Она стартует в 16:50 по московскому времени. Параллельная трансляция пройдет на сайте «Матч ТВ». Там игру можно посмотреть по этой ссылке.

Хорватия и Россия уже играли в отборочном турнире. Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

На чемпионат мира выходит победитель группы. Россия пока лидирует, Хорватия отстает на два очка.

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Гол.ру
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Вова Таран
12 ноября, 09:38
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