Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Хорватия – Россия, 14 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Хорватия и Россия сыграют в отборе на ЧМ-2022. Это заключительный матч квалификационного турнира. Игра пройдет 14 ноября 2021 года. Время начала – 17:00 по Москве.

Первый канал проведет прямую трансляцию этого матча. Она стартует в 16:50 по московскому времени. Параллельная трансляция пройдет на сайте «Матч ТВ». Там игру можно посмотреть по этой ссылке.

Хорватия и Россия уже играли в отборочном турнире. Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

На чемпионат мира выходит победитель группы. Россия пока лидирует, Хорватия отстает на два очка.