Россия ни разу не пробила по воротам Хорватии за первый тайм. Статистика ударов – 0:9

Россия играет против Хорватии в матче десятого тура отбора к ЧМ-2022. После этой игры одна из команд напрямую попадет на чемпионат мира в Катаре, другая – в стыки.

В первом тайме Россия ни разу не пробила по воротам соперника. Статистика ударов – 0:9. Три удара Хорватии были в створ, четыре – мимо.

В первом матче отбора к ЧМ-2022 Россия и Хорватия сыграли вничью 0:0. Четыре из четырех официальных матчей команды завершили вничью.

Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове