Россия
ЧМ-2022
Хорватия
Россия ни разу не пробила по воротам Хорватии за первый тайм. Статистика ударов – 0:9
вчера, 17:48
Россия играет против Хорватии в матче десятого тура отбора к ЧМ-2022. После этой игры одна из команд напрямую попадет на чемпионат мира в Катаре, другая – в стыки.
В первом тайме Россия ни разу не пробила по воротам соперника. Статистика ударов – 0:9. Три удара Хорватии были в створ, четыре – мимо.
В первом матче отбора к ЧМ-2022 Россия и Хорватия сыграли вничью 0:0. Четыре из четырех официальных матчей команды завершили вничью.
Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове
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