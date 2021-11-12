ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Россия сыграла с Хорватией вничью четыре матча из пяти. Российскую команду устроит ничья для выхода на ЧМ

12 ноября, 00:35

В группе Н завершились матчи предпоследнего тура:

🇷🇺 🇨🇾 РоссияКипр 6:0

🇲🇹 🇭🇷 МальтаХорватия 1:7

Перед последним туром Россия лидирует в группе с 22 очками, у Хорватии – 20. В последнем матче Хорватия примет Россию 14 ноября.

По этим раскладам России нужно не проиграть в Хорватии, чтобы остаться первой и выйти напрямую на чемпионат мира.

История встреч России и Хорватии: у нашей команды четыре ничьи в пяти матчах и еще одно поражение.

🟡 🟡 Эти сборные дважды сыграли вничью 0:0 в отборе к Евро-2008.

🔴 В товарищеском матче в 2005 году хорваты победили 3:1.

🟡 В четвертьфинале ЧМ-2018 была ничья 2:2, хорваты выиграли по пенальти.

🟡 В матче отбора к ЧМ-2022 – ничья 0:0.

Источник:
Гол.ру
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