Валерий Карпин
ЧМ-2022
Станислав Черчесов
Россия
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#Валерий Карпин #ЧМ-2022 #Россия #Станислав Черчесов

Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове

вчера, 11:58

Россия и Хорватия в Сплите сыграют в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Россия выиграла пять последних матчей и пропустила только один гол от Словении. Общий счет – 13:1. При Валерии Карпине, который стал главным тренером команды в июле-2021, она провела шесть игр без поражений.

Россия только раз в отборе к ЧМ занимала место ниже второго. Тогда ее опередила Словакия

Пять побед в шести первых матчах – лучший результат среди тренеров сборной России. Чтобы выйти на ЧМ-2022 напрямую, России нужно не проиграть Хорватии.

Последний раз Россия выигрывала пять официальных матчей подряд в 2019 году. Тогда команду тренировал Станислав Черчесов, а серия из побед составила семь игр.

В отборе к Евро-2020 Россия начала серию в марте и закончила в ноябре, когда проиграла Бельгии. За семь матчей команда победила Казахстан (дважды), Кипр (дважды), Шотландию (дважды) и Сан-Марино с общим счетом 26:1.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Прогноз на матч Хорватия – Россия

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Гол
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