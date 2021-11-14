Россия
ЧМ-2022
Хорватия
Россия только раз в отборе к ЧМ занимала место ниже второго. Тогда ее опередила Словакия
вчера, 11:14
Россия сыграет с Хорватией в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите и начнется в 17:00 по московскому времени.
Россия – лидер группы Н, у нее 22 очка. Хорватия набрала 20 очков и занимает второе место. Для прямого выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть.
Россия седьмой раз участвует в отборе к чемпионату мира. В 2018 году она квалифицировалась напрямую как организатор. Только в одном отборочном турнире Россия заняла место ниже второго:
- Отбор к ЧМ-1994. Второе место (прямая путевка)
- Отбор к ЧМ-1998. Второе место (стыки)
- Отбор к ЧМ-2002. Первое место (прямая путевка)
- Отбор к ЧМ-2006. Третье место
- Отбор к ЧМ-2010. Второе место (стыки)
- Отбор к ЧМ-2014. Первое место (прямая путевка)
- Отбор к ЧМ-2022. Минимум второе место
В отборе к ЧМ-2006 Россия набрала 23 очка и заняла третье место. Столько же было у Словакии, но она стала второй по дополнительным показателям и попала в стыковые матчи.
Где смотреть матч Хорватия – Россия
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