Россия только раз в отборе к ЧМ занимала место ниже второго. Тогда ее опередила Словакия

Россия сыграет с Хорватией в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите и начнется в 17:00 по московскому времени.

Россия – лидер группы Н, у нее 22 очка. Хорватия набрала 20 очков и занимает второе место. Для прямого выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть.

Россия седьмой раз участвует в отборе к чемпионату мира. В 2018 году она квалифицировалась напрямую как организатор. Только в одном отборочном турнире Россия заняла место ниже второго:

Отбор к ЧМ-1994 . Второе место (прямая путевка)

. Второе место (прямая путевка) Отбор к ЧМ-1998 . Второе место (стыки)

. Второе место (стыки) Отбор к ЧМ-2002 . Первое место (прямая путевка)

. Первое место (прямая путевка) Отбор к ЧМ-2006 . Третье место

. Третье место Отбор к ЧМ-2010 . Второе место (стыки)

. Второе место (стыки) Отбор к ЧМ-2014 . Первое место (прямая путевка)

. Первое место (прямая путевка) Отбор к ЧМ-2022. Минимум второе место

В отборе к ЧМ-2006 Россия набрала 23 очка и заняла третье место. Столько же было у Словакии, но она стала второй по дополнительным показателям и попала в стыковые матчи.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Прогноз на матч Хорватия – Россия