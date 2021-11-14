Россия
ЧМ-2022
Хорватия
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#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия

Россия только раз в отборе к ЧМ занимала место ниже второго. Тогда ее опередила Словакия

вчера, 11:14

Россия сыграет с Хорватией в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите и начнется в 17:00 по московскому времени.

Россия – лидер группы Н, у нее 22 очка. Хорватия набрала 20 очков и занимает второе место. Для прямого выхода на ЧМ-2022 России нужно не проиграть.

Россия седьмой раз участвует в отборе к чемпионату мира. В 2018 году она квалифицировалась напрямую как организатор. Только в одном отборочном турнире Россия заняла место ниже второго:

  • Отбор к ЧМ-1994. Второе место (прямая путевка)
  • Отбор к ЧМ-1998. Второе место (стыки)
  • Отбор к ЧМ-2002. Первое место (прямая путевка)
  • Отбор к ЧМ-2006. Третье место
  • Отбор к ЧМ-2010. Второе место (стыки)
  • Отбор к ЧМ-2014. Первое место (прямая путевка)
  • Отбор к ЧМ-2022. Минимум второе место

В отборе к ЧМ-2006 Россия набрала 23 очка и заняла третье место. Столько же было у Словакии, но она стала второй по дополнительным показателям и попала в стыковые матчи.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Прогноз на матч Хорватия – Россия

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
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Источник:
Гол
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