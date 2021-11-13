Карпин считает главным матчем в карьере не «Спартак» или сборную, а «Ростов» – «Урал» из 2018-го. Ого, почему?

Сборная России сыграет с Хорватией в решающей игре отбора на ЧМ-2022. Победа или ничья напрямую выводят Россию на чемпионат мира. 13 ноября прошла пресс-конференция Карпина перед этой игрой. Там он отвечал на вопрос о важности матча лично для себя. Во время ответа Карпин сделал акцент на том, что у сборной России в любом случае есть право на ошибку.

Главное в его большом высказывании: «Самый важный матч в карьере у меня уже, думаю, был. Может, еще будет какой-то. Но пока самый важный матч был «Ростов» – «Урал» , когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь . Вот тогда был важный матч». Дальше Карпин добавил, что это касается именно его карьеры. Для России самый важный матч состоится именно завтра.

Запись пресс-конференции Карпина и Джикии есть на ютуб-канале сборной России. Ответ Карпина о самом важном матче в карьере смотрите с 9:56.