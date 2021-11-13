Карпин считает главным матчем в карьере не «Спартак» или сборную, а «Ростов» – «Урал» из 2018-го. Ого, почему?
Сборная России сыграет с Хорватией в решающей игре отбора на ЧМ-2022. Победа или ничья напрямую выводят Россию на чемпионат мира. 13 ноября прошла пресс-конференция Карпина перед этой игрой. Там он отвечал на вопрос о важности матча лично для себя. Во время ответа Карпин сделал акцент на том, что у сборной России в любом случае есть право на ошибку.
Главное в его большом высказывании: «Самый важный матч в карьере у меня уже, думаю, был. Может, еще будет какой-то. Но пока самый важный матч был «Ростов» – «Урал», когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. Вот тогда был важный матч». Дальше Карпин добавил, что это касается именно его карьеры. Для России самый важный матч состоится именно завтра.
Запись пресс-конференции Карпина и Джикии есть на ютуб-канале сборной России. Ответ Карпина о самом важном матче в карьере смотрите с 9:56.
Карпин не назвал конкретной даты или хотя бы конкретного сезона, когда проходила эта игра. Он возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Под руководством Карпина «Ростов» играл с «Уралом» семь раз. Четыре матча проходили во втором круге. Ноябрьские и мартовские игры глобально ничего не решали. Матч 10 мая 2021 года никак не связан со стыками.
Остается единственный вариант – игра «Ростова» и «Урала» в мае 2018 года. Это первый сезон работы Карпина в «Ростове». Тогда дела у клуба шли плохо. Карпин принял команду на десятом месте, но ни разу не победил с ней за первые пять матчей. Победа состоялась только в апреле – «Ростов» к тому времени уже находился в зоне стыковых матчей.
В трех заключительных турах «Ростов» играл с «Тосно», «Спартаком» и «Уралом». Победа над «Тосно» и поражение от «Спартака» оставили клуб на 12-м месте с 34 очками. У идущего 13-м «Амкара» было столько же очков, но он шел ниже. Перед окончанием сезона были слухи об отставке Карпина – их дальше отдельно опровергал президент Арутюнянц.
«Амкар» в последнем туре сыграл вничью. Потенциальное поражение от «Урала» скидывало «Ростов» в зону стыковых матчей. Но 13 мая 2018 года «Ростов» выиграл у «Урала» со счетом 1:0. Единственный гол в том матче забил Ионов. Из-за этого «Ростов» скакнул сразу на 11-е место в таблице – обошел как раз «Урал», который все устраивало.
Карпин был эмоциональным, когда отвечал на вопрос о будущем: «Если вы о дальнейших планах, то они в том, что в следующем сезоне проходить то, что было в этом году, никто не хочет. Будем делать все возможное, чтобы этого напряга с переходным матчами больше не было». Он говорил, что за время работы не дал команде нужную уверенность и не раскрепостил ее.
Тогда «Ростов» имел право на ошибку (как и сейчас Россия). Даже поражение не лишало клуб возможности остаться в РПЛ через стыки. Шансов на прямой вылет не было, но сам вариант стыковых матчей давил на Карпина еще долго. В 2019-м он объяснял прогресс «Ростова»: «В этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи».
Карпин не просто так вспоминает и выделяет именно «Ростов». Летом он готовился остаться в клубе на условиях совмещения со сборной – не потянул физически. Семья Карпина остается в Ростове, а сам он в будущем допускает возвращение в клуб. Сейчас в роли главного тренера там работает Виталий Кафанов – тренер вратарей сборной России.
Если Россия проиграет Хорватии, то она попадет в стыковой турнир. Это сложнее, чем обычные стыковые матчи. Подробно все расклады и формат мини-турнира мы объясняли в отдельном материале перед игрой Хорватия – Россия. Краткий и важный вывод: при втором месте в группе России понадобятся победы еще в двух играх с сильными сборными.
Где смотреть матч Хорватия – Россия