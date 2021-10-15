Как игрок Карпин сам дважды уходил из сборной России. Ссорился с тренером и обижался на президента РФС
Важное вокруг сборной России – поток игроков. Сейчас у России нет постоянного состава, но ее бывшие главные звезды больше не попадают в команду. Марио Фернандес отказался от сборной России, чтобы сосредоточиться на игре за ЦСКА. Артем Дзюба стал лучшим игроком сентября в лиге, но тоже прислал Карпину временный отказ – из-за неоптимальной формы.
Медиа много вспоминают клубный конфликт Карпина с Дзюбой (подробно – тут), а сам он отвечает на вопросы о нем в каждом интервью. И делает акцент именно на том, что Дзюба сам отклонил вызов в сборную России. Отдельно о Дзюбе даже говорил капитан сборной в последнем матче Сутормин: «Надо принять его выбор и идти дальше».
Важно: в игровой жизни Карпина подобная ситуация тоже возникала. Сам Карпин дважды отказывался от сборной России.
Первый случай был в 1993 году. Тогда сборная России добивалась смены тренера и увеличения премиальных, но Карпин вообще не говорил о деньгах. Его интересовала только фигура Павла Садырина. Поэтому Карпин подписал «письмо четырнадцати» и отказался играть за сборную при Садырине (на ЧМ-1994 передумал).
«СЭ» писал про личную обиду. Садырин обещал Карпину место в основе на игру с Грецией, но вообще его не вызвал. Цитата Карпина по материалу Sports.ru из 2012-го:
«Письмо я подписал потому, что хотел смены тренера. У меня лично были претензии к Садырину. Я был не согласен с некоторыми моментами, вот и все. C какими? Неважно. И я не считаю, что допустил ошибку. Поэтому я и отказался играть за сборную тогда. Так же, как отказался и в 1997-м. Потому что считал, что по отношению ко мне поступали несправедливо».
«Спорт-Экспресс» вспоминал еще одно высказывание Карпина – о перспективах той сборной Садырина. Например, Карпин говорил, что сборная России не выиграет даже у Камеруна. Позже Карпин никогда открыто не критиковал Садырина. В 2012-м даже отвечал на вопрос по мотивам его принципов работы в сборной – говорил, что тоже разрешает игрокам выпивать.
Намного больше претензий у Карпина было к Борису Игнатьеву и Вячеславу Колоскову, который тогда возглавлял РФС. Колосков сам инициировал создание РФС, а позже был главой до 2005 года. Поэтому Карпин застал его президентство во время всей карьеры в сборной России. Так было и при обоих отказах, но последняя дата напрямую связана с Игнатьевым и Колосковым.
В марте 1997 года Россия сыграла вничью с Кипром (1:1). Пока это первый и последний случай в истории, когда Россия не победила Кипр. Тренер той сборной Борис Игнатьев рассказывал, что тогда сборная недооценила соперника. По мотивам той игры якобы именно глава РФС Колосков определил: Карпин и Мостовой пропустят матч с Люксембургом. Так считал сам Карпин.
Он ссылался на слова Игнатьева о том, что тренер всегда на него рассчитывает. Пауза растянулась почти на полтора года, а Карпин объяснил ее так: «Потому что, по-моему, только главный тренер должен решать, кого приглашать на сбор. При Игнатьеве решение принимал совсем другой человек. Понятно, кого я имею в виду». И подтвердил, что говорит про Колоскова.
Изначальное решение касалось только матча с Люксембургом. Позже от вызова в сборную отказывался уже сам Карпин, хотя вокруг было много сглаживающих ситуаций. Мостовой говорил, что они ни от чего не отказывались. Игнатьев брал ответственность на себя, Колосков все отрицал. В итоге Карпин вернулся в сборную только после смены тренера – его уговорил Бышовец.
Карпин завершил карьеру в сборной после ЧМ-2002, когда в сборную пришел Валерий Газзаев. Вернулся в нее только на матч Кубка кипрской футбольной ассоциации-2003.
Колосков никуда из РФС не уходил, но дальше таких открытых конфликтов с Карпиным у него уже не было. В 2005 году Карпин прояснял свою позицию по отношению к Колоскову и его решениям: «Он постоянно сваливал всю вину за неудачи сборной на игроков. То рвачами выставлял, то упрекал в отсутствии патриотизма. Игроки для Колоскова всегда были крайними».
Сейчас Колосков остается почетным президентом РФС. Он комментирует все ключевые вещи вокруг сборной России и лично Валерия Карпина. Например, называл Карпина хорошим мотиватором и сравнивал его с Черчесовым. Еще Колосков считает Карпина яркой личностью и рассказывает о его заслуженном назначении тренером сборной.
Интересное мнение о перспективах Дзюбы высказал Романцев. По нему сам Карпин не играл бы за сборную с 1993-го: «Насколько знаю, Карпин не из злопамятных людей. Но я после отказа игрока больше бы его в сборную не позвал. Тем более что сейчас команда создается не только в игровом плане, а еще и как коллектив, который должен поддерживать идеи тренера».