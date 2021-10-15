Как игрок Карпин сам дважды уходил из сборной России. Ссорился с тренером и обижался на президента РФС

Важное вокруг сборной России – поток игроков. Сейчас у России нет постоянного состава, но ее бывшие главные звезды больше не попадают в команду. Марио Фернандес отказался от сборной России, чтобы сосредоточиться на игре за ЦСКА. Артем Дзюба стал лучшим игроком сентября в лиге, но тоже прислал Карпину временный отказ – из-за неоптимальной формы.

Медиа много вспоминают клубный конфликт Карпина с Дзюбой (подробно – тут), а сам он отвечает на вопросы о нем в каждом интервью. И делает акцент именно на том, что Дзюба сам отклонил вызов в сборную России. Отдельно о Дзюбе даже говорил капитан сборной в последнем матче Сутормин: «Надо принять его выбор и идти дальше».

Важно: в игровой жизни Карпина подобная ситуация тоже возникала. Сам Карпин дважды отказывался от сборной России.

Первый случай был в 1993 году. Тогда сборная России добивалась смены тренера и увеличения премиальных, но Карпин вообще не говорил о деньгах. Его интересовала только фигура Павла Садырина. Поэтому Карпин подписал «письмо четырнадцати» и отказался играть за сборную при Садырине (на ЧМ-1994 передумал).