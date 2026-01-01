Павел Садырин

Годы жизни
1942-2001
Достижения
Чемпион СССР, чемпион России
Лента
Материалы
Материалы
Как игрок Карпин сам дважды уходил из сборной России. Ссорился с тренером и обижался на президента РФС
#Валерий Карпин
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