Россия при Черчесове выигрывала матч в каждом турнире хотя бы по разу – таких уже 7
Россия победила Финляндию на Евро-2020, единственный гол в матче забил Алексей Миранчук. Теперь в тренерскую коллекцию Станислава Черчесова добавилась победа на чемпионате Европы.
Получается, Россия при нем побеждала хотя бы раз на всех турнирах, в которых участвовала.
🌍 Кубок конфедераций-2017: победа над Новой Зеландией (2:0).
🌍 Чемпионат мира-2018: победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Испанию не вносим в список – там была ничья в основное время и овертайм.
🌖 Лига наций-2018/19: победы над Турцией (2:1, 2:0).
🌖 Квалификация к Евро-2020: по две победы над Шотландией, Казахстаном, Кипром и Сан-Марино с общим счетом 31:1.
🌖 Лига наций-2020/21: победы над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).
🌖 Квалификация к ЧМ-2022: победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).
🌍 Чемпионат Европы-2020: победа над Финляндией (1:0).
🌙 Товарищеские матчи: на всякий случай запишем, хоть это и не турниры. Были побеждены Гана, Румыния, Венгрия, Южная Корея, Чехия, Болгария и даже московское «Динамо».
Россия нечасто побеждает на крупных турнирах. Но на семи из десяти хотя бы раз выигрывала. Было это при шести тренерах. Только Черчесов побеждал на двух турнирах, причем и Евро, и ЧМ.
✅ ЧМ-1994: победа над Камеруном (6:1) при Павле Садырине.
✅ ЧМ-2002: победа над Тунисом (2:0) при Олеге Романцеве.
✅ Евро-2004: победа над Грецией (2:1) при Георгии Ярцеве.
✅ Евро-2008: победы над Грецией (1:0), Швецией (2:0) и Голландией (3:1) при Гусе Хиддинке.
✅ Евро-2012: победа над Чехией (4:1) при Дике Адвокате.
✅ ✅ ЧМ-2018: победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Евро-2020: победа над Финляндией. При Черчесове.
❌ На чемпионатах Европы в 1996-м и 2016-м, а также на ЧМ-2014 наши не побеждали ни разу.
1:0 над Финляндией прервали еще пару неприятных серий:
- Впервые за десять матчей на Евро сборная не пропустила. Последний раз всухую играли на Евро-2008 против Швеции (2:0).
- Впервые с 2012-го сборная победила. Со времен победы 4:1 над Чехией было четыре поражения и две ничьи.
Матч третьего тура Россия сыграет 21 июня против Дании в Копенгагене. Предварительно по раскладам ничья может вывести наших из группы, а поражение – отправить домой.