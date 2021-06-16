Россия при Черчесове выигрывала матч в каждом турнире хотя бы по разу – таких уже 7

Россия победила Финляндию на Евро-2020, единственный гол в матче забил Алексей Миранчук. Теперь в тренерскую коллекцию Станислава Черчесова добавилась победа на чемпионате Европы.

Получается, Россия при нем побеждала хотя бы раз на всех турнирах, в которых участвовала.

🌍 Кубок конфедераций-2017: победа над Новой Зеландией (2:0).

🌍 Чемпионат мира-2018: победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). Испанию не вносим в список – там была ничья в основное время и овертайм.

🌖 Лига наций-2018/19: победы над Турцией (2:1, 2:0).

🌖 Квалификация к Евро-2020: по две победы над Шотландией, Казахстаном, Кипром и Сан-Марино с общим счетом 31:1.

🌖 Лига наций-2020/21: победы над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).

🌖 Квалификация к ЧМ-2022: победы над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1).

🌍 Чемпионат Европы-2020: победа над Финляндией (1:0).

🌙 Товарищеские матчи: на всякий случай запишем, хоть это и не турниры. Были побеждены Гана, Румыния, Венгрия, Южная Корея, Чехия, Болгария и даже московское «Динамо».