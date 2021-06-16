У России эпидемия травм крайних защитников. За всех потащит один Караваев – чудо-затычка, который готов и слева, и справа
Россия стартовала на Евро-2020 матчами с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0). Игру с Бельгией на краях обороны начинали Юрий Жирков и Марио Фернандес. Это оптимальный вариант по составу сборной. В 2021 году Черчесов стабильно ставил Жиркова в основу сборной – даже в «Зените» он играл меньше. Фернандес – основной игрок ЦСКА и сборной России.
Что сборная России имеет после двух матчей на Евро-2020:
📛 Юрий Жирков отыграл 43 минуты против Бельгии. Потом тренировался индивидуально, но в составе сборной не остался. Он точно не успевает восстановиться до конца Евро-2020. Жирков смотрел матч с Финляндией с трибун – он официально отпущен из команды. На его место никто не вызван.
📛 Марио Фернандес неудачно упал в матче с Бельгией. Вместо него вышел Вячеслав Караваев. Врачи уносили Фернандеса на носилках. Он сразу уехал в больницу на обследование. Аккаунты сборной России пишут, что у Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Пока нет ясности по его доступности на следующую игру Евро.
📛 Федор Кудряшов входит в заявку на Евро-2020, но из-за травмы пропустил игры с Бельгией и Финляндией. В сборной Черчесов использует Кудряшова на позиции центрального защитника, но он может сыграть и слева, это его родная позиция. Кудряшов уже тренируется и может восстановиться к игре с Данией. Но пока даже не попадает в заявку.
📛 Матч с Финляндией сборная России заканчивала с Далером Кузяевым и Вячеславом Караваевым на флангах обороны. Кузяев обычно выходит в полузащите или даже на краю нападения. Караваев – универсальный запасной. Он способен выйти слева и справа. Оба матча Евро-2020 Караваев начинал на скамейке.
📛 Жирков, Фернандес, Кудряшов травмированы. Кузяев и Караваев заканчивали игру с Финляндией в основе. При таких раскладах у сборной России не остается вариантов для замен по флангам обороны. Единственный и безумный – перевод Зобнина из центра на фланг. На этой позиции он имеет небольшой опыт по «Спартаку».
Уже в матче с финнами такая замена чуть не понадобилась:
Перед стартом Евро-2020 Черчесов постоянно говорил о важности Жиркова для основного состава сборной. Рассказывал, что не видит игрока лучше на позиции левого защитника: «Он понимает свою задачу и отлично ее выполняет. Игроки такого уровня даже за пять минут сильно влияют на игру».
Марио Фернандес был основным защитником сборной России еще на ЧМ-2018. Тогда забивал Хорватии в четвертьфинале. За это время Фернандес изменился только по возрасту – ему уже 30 лет. Мы подробно рассказывали о Фернандесе в отдельном тексте. Там же есть объяснение, почему он до сих пор почти не говорит на русском.
В игре с Финляндией сборная России взяла первые очки на Евро-2020. Травмы не помешали, а статистика подтвердилась. Россия никогда не проигрывала матчи Евро, если вела в счете после первого тайма. Вратарь Матвей Сафонов впервые провел официальный матч за сборную России. И отыграл на ноль даже со всеми травмами защитников.