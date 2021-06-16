У России эпидемия травм крайних защитников. За всех потащит один Караваев – чудо-затычка, который готов и слева, и справа

Россия стартовала на Евро-2020 матчами с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0). Игру с Бельгией на краях обороны начинали Юрий Жирков и Марио Фернандес. Это оптимальный вариант по составу сборной. В 2021 году Черчесов стабильно ставил Жиркова в основу сборной – даже в «Зените» он играл меньше. Фернандес – основной игрок ЦСКА и сборной России.

Что сборная России имеет после двух матчей на Евро-2020:

📛 Юрий Жирков отыграл 43 минуты против Бельгии. Потом тренировался индивидуально, но в составе сборной не остался. Он точно не успевает восстановиться до конца Евро-2020. Жирков смотрел матч с Финляндией с трибун – он официально отпущен из команды. На его место никто не вызван.

📛 Марио Фернандес неудачно упал в матче с Бельгией. Вместо него вышел Вячеслав Караваев. Врачи уносили Фернандеса на носилках. Он сразу уехал в больницу на обследование. Аккаунты сборной России пишут, что у Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Пока нет ясности по его доступности на следующую игру Евро.