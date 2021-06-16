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Чемпионат Европы
Финляндия VS Россия
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Финляндия - Россия: 16 июня 2021 смотреть онлайн
Финляндия
-:-
Финляндия - Россия: 16 июня 2021 смотреть онлайн
Россия
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
16 июня 2021, 15:00 МСК
16.06.2021, 15:00 МСК
среда
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Прогнозы
Предварительный состав
Финляндия
мин
10
Пукки
Теему Пукки
1
Градецки
Лукаш Градецки
4
Тойвио
Йоона Тойвио
2
Араюри
Паулюс Араюри
12
Йоронен
Йессе Йоронен
11
Шуллер
Расмус Шуллер
8
Лод
Робин Лод
17
Алхо
Николай Алхо
6
Камара
Глен Камара
2
О'Шонесси
Даниэль О'Шонесси
8
Тэйлор
Роберт Тэйлор
Запасные
23
Яаккола
Ансси Яаккола
-
6
Ояла
Юхани Ояла
-
22
Хямяляйнен
Нико Хямяляйнен
-
13
Гранлунд
Альбин Гранлунд
-
19
Кауко
Йони Кауко
-
13
Сойри
Пюрю Сойри
-
14
Валакари
Онни Валакари
-
11
Нисканен
Илмари Нисканен
-
21
Карьялайнен
Расмус Карьялайнен
-
9
Форсс
Маркус Форсс
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
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Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
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Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
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Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
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Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
вчера, 00:38
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
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Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
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Как играли раньше Россия и Мальта
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Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
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Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38