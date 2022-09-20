Россия не выступит на Евро-2024

Сборная России пропустит жеребьевку Евро-2024. РФС рассказал об этом на официальном сайте. Все еще действует отстранение России от всех турниров – его можно снять только отдельным решением.

РФС оспаривал это решение в CAS, но суд отказал в удовлетворении апелляции. Напоминаем: Россия не выступает в Лиге наций и не попала на ЧМ-2022. Ближайшая игра сборной – товарищеский матч с Киргизией.

Жеребьевка Евро-2024 пройдет 9 октября. Сам турнир состоится с 14 июня по 14 июля 2022 года. Место проведения – Германия.