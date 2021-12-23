Россия сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА. Выше нее – Южная Корея, Перу и Тунис

ФИФА опубликовала рейтинг сборных. Лидером года четвертый раз подряд стала Бельгия, у которой 1828 очков. В тройку попали Бразилия (1826) и Франция (1786).

10 лучших сборных мира:

1. 🇧🇪 Бельгия

2. 🇧🇷 Бразилия

3. 🇫🇷 Франция

4. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия

5. 🇦🇷 Аргентина

6. 🇮🇹 Италия

7. 🇪🇸 Испания

8. 🇵🇹 Португалия

9. 🇩🇰 Дания

10. 🇳🇱 Нидерланды

Россия набрала 1493 очка. Она занимает 34-е место и после последнего обновления ни разу не сыграла.

В 2021 году Россия провела 15 матчей: девять побед, четыре поражения и две ничьих. Она вылетела из группы Евро-2020 и попал в стыковые игры к ЧМ-2022.

УЕФА опубликовал расписание Лиги наций. Россия стартует матчем с Албанией 2 июня