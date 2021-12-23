Россия
Россия сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА. Выше нее – Южная Корея, Перу и Тунис
2 часа назад
ФИФА опубликовала рейтинг сборных. Лидером года четвертый раз подряд стала Бельгия, у которой 1828 очков. В тройку попали Бразилия (1826) и Франция (1786).
10 лучших сборных мира:
1. 🇧🇪 Бельгия
2. 🇧🇷 Бразилия
3. 🇫🇷 Франция
4. 🏴 Англия
5. 🇦🇷 Аргентина
6. 🇮🇹 Италия
7. 🇪🇸 Испания
8. 🇵🇹 Португалия
9. 🇩🇰 Дания
10. 🇳🇱 Нидерланды
- Россия набрала 1493 очка. Она занимает 34-е место и после последнего обновления ни разу не сыграла.
- В 2021 году Россия провела 15 матчей: девять побед, четыре поражения и две ничьих. Она вылетела из группы Евро-2020 и попал в стыковые игры к ЧМ-2022.
УЕФА опубликовал расписание Лиги наций. Россия стартует матчем с Албанией 2 июня
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