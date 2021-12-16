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#Россия #Исландия #Израиль #Лига наций #Албания

У России правда слишком легкая группа в Лиге наций? Сравниваем нас, Израиль, Исландию, Албанию по рейтингу и кадрам в топ-5

вчера, 23:12

16 декабря УЕФА провел жеребьевку Лиги наций-2022/23. Полные группы вы можете узнать здесь. Россия же сыграет в Лиге В, она попала во вторую группу. Соперники:

🇮🇸 Исландия.

🇮🇱 Израиль.

🇦🇱 Албания.

Самая популярная мысль в первые часы после жеребьевки Лиги наций – России очень повезло. Ведь в дивизионе должны быть сопоставимые по силам соперники, но многие считают Израиль, Исландию, Албанию очень простыми вариантами.

Это так? Замеряем их уровень в сравнении с нашим через базовые метрики: результаты, рейтинг ФИФА, личные встречи и представительство в заявке игроков из топ-5 лиг.

официальный сайт РФС

Кажется, Россия по данным показателем чуть ли не лучшая в группе

Давайте сначала проанализируем Россию.

  • Рейтинг УЕФА – 23.
  • Результаты сборной в 2021 году. 15 матчей – 9 побед, 2 ничьих, 4 поражения.
  • Кто из состава последней заявки играет в топ-5 лигах: Алексей Миранчук («Аталанта», Италия) – 13,5 млн евро.

Исландия

  • Рейтинг УЕФА – 47.
  • Статистика встреч с Россией в XXI веке. 1 матч – 1 поражение (0:2).
  • Результаты сборной в 2021 году. 13 матчей – 3 победы, 4 ничьих, 6 поражений.
  • Кто из состава последней заявки играет в топ-5: никто.

Израиль

  • Рейтинг УЕФА – 12.
  • Статистика встреч с Россией в XXI веке. 5 матчей – 2 победы, ничья, 2 поражения (общий счет в этих встречах – 6:10 в пользу России).
  • Результаты сборной в 2021 году. 12 матчей – 6 побед, ничья, пять поражений.
  • Кто из состава последней заявки играет в топ-5: Суф Подгореану («Специя», Италия), Дор Перец («Венеция», Италия), Мунас Даббур («Хоффенхайм», Германия). Общая стоимость этих игроков по Transfermarkt равна 8,05 млн евро.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Албания

  • Рейтинг УЕФА – 43.
  • Статистика встреч с Россией в XXI веке. 2 матча – 2 поражения (общий счет – 2:7).
  • Результаты сборной в 2021 году. 12 матчей – 6 побед, ничья, 5 поражений.
  • Кто из состава последней заявки играет в топ-5: Томас Стракоша («Лацио», Италия), Эльсеид Хюсай («Лацио», Италия), Этрит Бериша («Торино», Италия), Недим Баджрами («Эмоли», Италия). Общая стоимость этих игроков равна 31,5 млн евро.

После жеребьевки Валерий Карпин сказал: «Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы – больше силовой футбол, Израиль – техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная. Что касается целей, то с одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой – хочется попробовать новых игроков. Придется совмещать, но это не должно сказываться на результате».

Когда будут матчи

Точные даты неизвестны. На официальном сайте УЕФА представлен такой календарь:

  • Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года.
  • Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года.
    Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года.
  • Жеребьевка финальной стадии: дата определится позднее.
  • Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года
  • Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года
  • Стыковые матчи для участников лиги С: 21-23 и 24-26 марта 2024 года.

В финальной стадии сыграют четыре победителя групп лиги А, один из которых станет хозяином финальной стадии.

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