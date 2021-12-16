У России правда слишком легкая группа в Лиге наций? Сравниваем нас, Израиль, Исландию, Албанию по рейтингу и кадрам в топ-5

16 декабря УЕФА провел жеребьевку Лиги наций-2022/23. Полные группы вы можете узнать здесь. Россия же сыграет в Лиге В, она попала во вторую группу. Соперники:

🇮🇸 Исландия.

🇮🇱 Израиль.

🇦🇱 Албания.

Самая популярная мысль в первые часы после жеребьевки Лиги наций – России очень повезло. Ведь в дивизионе должны быть сопоставимые по силам соперники, но многие считают Израиль, Исландию, Албанию очень простыми вариантами.

Это так? Замеряем их уровень в сравнении с нашим через базовые метрики: результаты, рейтинг ФИФА, личные встречи и представительство в заявке игроков из топ-5 лиг.