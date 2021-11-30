Карпин собрал игроков сборной на особую встречу в отеле: обсуждал психологию, питерцы не приехали из-за погоды, с февраля такие встречи продолжатся
30 ноября в Москве Валерий Карпин провел собрание с лидерами сборной России. Журналист РБК Грант Гетадарян в своем телеграм-канале писал: «Насколько мне известно встреча будет с лидерами сборной. Такая встреча в ограниченном кругу. Карпин постарается донести свое видение игры и психологию до игроков и услышать ответную реакцию. Он хочет получить некий фидбэк по сложившейся ситуации».
Соцсети сборной России и РФС никак не анонсировали эту встречу, но она была важна для дальнейшей работы команды. Отвечаем на главные вопросы с помощью интервью Валерия Карпина.
О чем говорили на встрече
«Поговорили и про Хорватию, и про Польшу. Это решение принято сейчас, потому что они полетят в отпуск, на сборы, в разные страны – собрать их было бы трудно.
Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно. Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые из-за погодных условий. Лучше встречаться, чем не встречаться.
Сегодня больше говорили про психологию. Они говорят, что все из-за головы. Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось.
Футболисты нашли отклик в моих словах о страхе мяча. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было».
Еще цитата про настрой:
«Дает надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть! Моя задача – добиться этого. Эта встреча подтвердила, что это все возможно. Я и в прошлый раз так считал. Без веры нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться»
Карпин сказал, что хотел бы собираться так каждую неделю, но в силу календарей команд и занятности футболистов это не получится. С февраля Карпин начнет встречи с определенными группами и игроками.
Кого не было на этой встрече
Карпин позвал на это собрание тех, кто постоянно был в расположении сборной с сентября по ноябрь. Всего было 14 человек. Отсутствующие делятся на две категории:
- Легионеры.
- И футболисты «Зенита».
Легионеры пропустили эту встречу, потому что были задействованы в своих клубах. В момент встречи Карпина со сборниками «Аталанта» с Алексеем Миранчуком в запасе играла против «Венеции» – и Миранчук вышел во втором тайме на поле. Головин тоже не приехал из «Монако». По Кудряшову Карпин сказал:
«Я общался с Кудряшовым по телефону. Сейчас ему получше. Он начал играть».
Почему не было игроков «Зенита»
Цитата Карпина: «Питерцы должны были приехать сегодня, но из-за погодных условий не смогли».
Что еще сказал Карпин
- Еще у Карпина была встреча с физиотерапевтами: «Просто налаживаем работу с клубами. Настраиваем каналы коммуникации. Хотелось бы получать какую-то обратную связь, информацию – то, чем готовы поделиться. Например, кто и что делал в последние две недели. У нас нет цифр, что делал футболист в последние несколько дней. Хотелось бы получать эти данные».
- О выборе стадиона на матч с Польшей: «Вопрос обсуждается. Мне бы хотелось сыграть везде. Собираем информацию. Шорт-лист есть. Есть некие критерии приемлемости – климат, поле. Например, в Ростове в марте не так тепло, как все думают. О стадионе в Екатеринбурге мы не думали. Москва или Краснодар? Если будет 50% или больше зрителей, то Лужники».
- Нет никакой информации по февральскому сбору.
- Главная игра года – против Хорватии.
- Еще раз подтвердил: ничего не читает, не знает о поддержке в соцсетях.
- «Золотой мяч» отдал бы Левандовски.