Карпин собрал игроков сборной на особую встречу в отеле: обсуждал психологию, питерцы не приехали из-за погоды, с февраля такие встречи продолжатся

О чем говорили на встрече

«Поговорили и про Хорватию, и про Польшу. Это решение принято сейчас, потому что они полетят в отпуск, на сборы, в разные страны – собрать их было бы трудно.

Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно. Да, не было легионеров и питерцев. Первым тяжело отпроситься, а вторые из-за погодных условий. Лучше встречаться, чем не встречаться.

Сегодня больше говорили про психологию. Они говорят, что все из-за головы. Дело не в том, что кто-то трус или еще что-то. Нет! Все игроки разные и реагируют на ошибки по-разному. Хотелось бы, чтобы это не продолжалось.

Футболисты нашли отклик в моих словах о страхе мяча. Это не боязнь, а ответственность за результат. Это психология, которая не меняется по щелчку. Никто конкретно кого-то не испугался. Такого не было».

Еще цитата про настрой:

«Дает надежду то, что наши футболисты могут играть в футбол. Не отбиваться, а играть! Моя задача – добиться этого. Эта встреча подтвердила, что это все возможно. Я и в прошлый раз так считал. Без веры нельзя жить. Вера основывается на том, что людям свойственно ошибаться»

Карпин сказал, что хотел бы собираться так каждую неделю, но в силу календарей команд и занятности футболистов это не получится. С февраля Карпин начнет встречи с определенными группами и игроками.