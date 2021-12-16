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#Лига наций #Россия #Исландия #Израиль #Албания

Жеребьевка Лиги наций: Россия попала в группу с Израилем, Исландией и Албанией

вчера, 20:39

УЕФА проводит жеребьевку турнира сборных – Лиги наций. В сезоне-2022/23 выступят все 55 сборных европейской ассоциации.

Результаты жеребьевки:

Лига А

  • Группа 1: 🇫🇷 Франция, 🇩🇰 Дания, 🇭🇷 Хорватия, 🇦🇹 Австрия.
  • ﻿Группа 2: 🇪🇸 Испания, 🇵🇹 Португалия, 🇨🇭 Швейцария, 🇨🇿 Чехия.
  • Группа 3: 🇮🇹 Италия, 🇩🇪 Германия, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия, 🇭🇺 Венгрия.
  • Группа 4: 🇧🇪 Бельгия﻿, 🇳🇱 Нидерланды, 🇵🇱 Польша, 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльс

Лига В

  • Группа 1: 🇺🇦 Украина, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇦🇲 Армения.
  • Группа 2: 🇮🇸 Исландия, 🇷🇺 Россия, 🇮🇱 Израиль, 🇦🇱 Албания.
  • Группа 3:  🇧🇦 Босния и Герцеговина, 🇫🇮 Финляндия, 🇷🇴 Румыния, 🇲🇪 Черногория.
  • Группа 4: 🇸🇪 Швеция, 🇳🇴 Норвегия, 🇷🇸 Сербия, 🇸🇮 Словения.

Лига С

  • Группа 1: 🇹🇷 Турция, 🇱🇺 Люксембург, 🇱🇹 Литва, 🇫🇴 Фарерские острова.
  • Группа 2: Северная Ирландия, 🇬🇷 Греция, 🇽🇰 Косово, 🇨🇾 Кипр/🇪🇪 Эстония.
  • Группа 3: 🇸🇰 Словакия, 🇧🇾 Белоруссия, 🇦🇿 Азербайджан, 🇰🇿 Казахстан/🇲🇩 Молдавия.
  • Группа 4: 🇧🇬 Болгария, 🇲🇰 Северная Македония, 🇬🇪 Грузия, 🇬🇮 Гибралтар.

Лига D

  • Группа 1: 🇱🇮 Лихтенштейн, 🇰🇿 Казахстан/🇲🇩 Молдавия, 🇦🇩 Андорра, 🇱🇻 Латвия.
  • Группа 2: 🇲🇹 Мальта, 🇨🇾 Кипр/🇪🇪 Эстония, 🇸🇲 Сан-Марино.

Жеребьевка проведена еще до результатов стыковых матчей. Пока понятно, в какой лиге сыграют Казахстан, Кипр, Эстония и Молдова.

  • Все 55 сборных разбирают на четыре дивизиона: А, В, С, D.
  • В лигах А, В, С играют четыре группы по четыре команды, в D – две группы по три и четыре команды.
  • Участие в турнире влияет на рейтинг сборных (и посев при жеребьевках крупных турниров) и дополнительную возможность квалификации на ЧМ или Евро.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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Комментарии (1)
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ghjg4554
22 минуты назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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