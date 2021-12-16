Лига наций
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Жеребьевка Лиги наций: Россия попала в группу с Израилем, Исландией и Албанией
вчера, 20:39
УЕФА проводит жеребьевку турнира сборных – Лиги наций. В сезоне-2022/23 выступят все 55 сборных европейской ассоциации.
Результаты жеребьевки:
Лига А
- Группа 1: 🇫🇷 Франция, 🇩🇰 Дания, 🇭🇷 Хорватия, 🇦🇹 Австрия.
- Группа 2: 🇪🇸 Испания, 🇵🇹 Португалия, 🇨🇭 Швейцария, 🇨🇿 Чехия.
- Группа 3: 🇮🇹 Италия, 🇩🇪 Германия, 🏴 Англия, 🇭🇺 Венгрия.
- Группа 4: 🇧🇪 Бельгия, 🇳🇱 Нидерланды, 🇵🇱 Польша, 🏴 Уэльс
Лига В
- Группа 1: 🇺🇦 Украина, 🏴 Шотландия, 🇮🇪 Ирландия, 🇦🇲 Армения.
- Группа 2: 🇮🇸 Исландия, 🇷🇺 Россия, 🇮🇱 Израиль, 🇦🇱 Албания.
- Группа 3: 🇧🇦 Босния и Герцеговина, 🇫🇮 Финляндия, 🇷🇴 Румыния, 🇲🇪 Черногория.
- Группа 4: 🇸🇪 Швеция, 🇳🇴 Норвегия, 🇷🇸 Сербия, 🇸🇮 Словения.
Лига С
- Группа 1: 🇹🇷 Турция, 🇱🇺 Люксембург, 🇱🇹 Литва, 🇫🇴 Фарерские острова.
- Группа 2: Северная Ирландия, 🇬🇷 Греция, 🇽🇰 Косово, 🇨🇾 Кипр/🇪🇪 Эстония.
- Группа 3: 🇸🇰 Словакия, 🇧🇾 Белоруссия, 🇦🇿 Азербайджан, 🇰🇿 Казахстан/🇲🇩 Молдавия.
- Группа 4: 🇧🇬 Болгария, 🇲🇰 Северная Македония, 🇬🇪 Грузия, 🇬🇮 Гибралтар.
Лига D
- Группа 1: 🇱🇮 Лихтенштейн, 🇰🇿 Казахстан/🇲🇩 Молдавия, 🇦🇩 Андорра, 🇱🇻 Латвия.
- Группа 2: 🇲🇹 Мальта, 🇨🇾 Кипр/🇪🇪 Эстония, 🇸🇲 Сан-Марино.
Жеребьевка проведена еще до результатов стыковых матчей. Пока понятно, в какой лиге сыграют Казахстан, Кипр, Эстония и Молдова.
- Все 55 сборных разбирают на четыре дивизиона: А, В, С, D.
- В лигах А, В, С играют четыре группы по четыре команды, в D – две группы по три и четыре команды.
- Участие в турнире влияет на рейтинг сборных (и посев при жеребьевках крупных турниров) и дополнительную возможность квалификации на ЧМ или Евро.
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Комментарии (1)
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22 минуты назад
0
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