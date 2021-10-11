Все обсуждают победный гол Мбаппе в финале Лиги наций: офсайд же! Но судьи засчитали его из-за касания испанца

Комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Александр Шмурнов предположили, что гол отменят. Но английский судья Энтони Тэйлор засчитал мяч. По правилам, офсайд не засчитывается, если до игрока, находящегося вне игры, мяч задел соперник. Так и получилось – шальное касание Гарсии сделало этот гол Мбаппе легальным.

После матча эпизод объяснил Серхио Бускетс: «На наш взгляд, это офсайд, но у нас сейчас нет другого выбора, кроме как поздравить чемпионов. Мы должны двигаться дальше и сделать шаг вперед к достижению новых титулов. Мы хорошо удерживали оборонительную линию, и Килиан Мбаппе был в положении вне игры. Судья сказал нам, что Эрик Гарсия хотел сыграть в мяч, и он его коснулся. Но это не совсем так, потому что Эрик не хотел играть в мяч».