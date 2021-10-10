Гризманн играет в финале Лиги наций в специальных бутсах – это в честь 100 матчей за сборную

10 октября Франция сыграет с Испанией в финале Лиги наций. И для Антуана Гризманна это будет особенный матч:

🏅 Для него это 100-я игра за сборную. Он дебютировал за сборную в 2014. На момент написания материала у него 99 матчей и 41 гол за сборную. За семь лет в сборной он стал бронзовым призером Евро-2016, лучшим бомбардиром того чемпионата Европы и победил на ЧМ-2018.

Перед сотым матчем Гризманн главный тренер Франции Дидье Дешам сказал: ««Долголетие – это не только количество сыгранных матчей. Просто посмотрите на его эффективность, на мячи, которые он забивает, и на цели, которые он перед собой ставит. К счастью, он не получал серьезных травм, и я надеюсь, что так будет и впредь. Он блестяще выступал за сборную все это время».

🏅 Еще одно достижение Гризманна – финал Лиги наций для него считается 57-м матчем подряд. Среди всех игроков Франции ни у кого нет столько встреч без отдыха. До рекорда Тьерри Анри Гризманну нужно не пропустить еще девять матчей.

Про игру за Францию Гризманн говорит так: «Это огромная честь, безусловно. Когда я был маленьким, я носил майку Зидана. Это любимая расцветка и любимая эмблема. В каком бы состоянии я не находился, я всегда приеду на помощь сборной».

Кстати, под финал Лиги наций Гризманн и Puma подготовились – выпустили эксклюзвные бутсы с золотой пяткой и отметкой в 100 матчей.