Горячие 4 минуты в финале Лиги нации: голы Испании и Франции, удары в перекладину и в пустые ворота из-за штрафной

10 октября в Милане в финале Лиги наций встречаются Испания и Франция. Первый тайм – ничего особенного, команды просто прощупывали возможности забить, но особо опасных моментов не было.

Начало второго тайма – тоже ничего особенного. Темп игры повысился, но без дико опасных моментов. Настоящая жара началась в середине второй половины игры. Хронология:

⏱ 64’ – Тео Эрнандес пробил в перекладину.

⏱ 64’ – Оярсабаль забил после классного паса Бускетса. Испания повела.