Лига наций
Франция
Испания
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#Лига наций #Франция #Испания

Горячие 4 минуты в финале Лиги нации: голы Испании и Франции, удары в перекладину и в пустые ворота из-за штрафной

вчера, 23:27

твиттер «Реала»

10 октября в Милане в финале Лиги наций встречаются Испания и Франция. Первый тайм – ничего особенного, команды просто прощупывали возможности забить, но особо опасных моментов не было.

Начало второго тайма – тоже ничего особенного. Темп игры повысился, но без дико опасных моментов. Настоящая жара началась в середине второй половины игры. Хронология:

⏱ 64’ – Тео Эрнандес пробил в перекладину.

⏱ 64’ – Оярсабаль забил после классного паса Бускетса. Испания повела.

⏱ 66’ – У Бензема получился шикарный удар, с которым не справился Симон. 1:1. Для Бензема это 20 гол в 15 играх за клуб и сборную в этом сезоне.

Вот момент удара:

⏱ 68’ – Мбаппе не забил метров с 27 в пустые ворота: Симон вышел далеко, а Мбаппе обвел испанцев, но пробил выше.

Через 12 минут после этого Мбаппе уже забил и вывел Францию вперед.

Матч завершен
Испания
Оярсабаль 64
1:2
Матч завершен
Франция
Бензема 66
Мбаппе 80
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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