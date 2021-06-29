Мрачный Евро для Мбаппе. Ничего не забил, разучился обводить, а фатальным стал пенальти, с которыми у него не было проблем

Мбаппе доигрывал матч с повреждением. И пошел бить пенальти, хромая. В этом промахе – иллюстрация ужасного для него турнира.

За Евро Мбаппе нанес 14 ударов, не считая пенальти (больше всех в розыгрыше). Из них только три полетели в створ. И ноль забитых голов. Еще Мбаппе удивительно слабо обводил на Евро: всего 10 успешных обводок из 22 попыток.

Еще раз. Мбаппе сыграл на Евро около 400 минут – и забил 0 голов. Не реализовав 4 явных голевых момента. Сейчас у него худший процент реализации на турнире.

При этом на клубном уровне у него было все ок в этом сезоне – 47 матчей, 42 гола.