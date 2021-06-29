Мрачный Евро для Мбаппе. Ничего не забил, разучился обводить, а фатальным стал пенальти, с которыми у него не было проблем
Килиан Мбаппе не забил решающий пенальти в послематчевой серии против Швейцарии. Зоммер отбил его удар – и Франция вылетела с Евро.
Мбаппе доигрывал матч с повреждением. И пошел бить пенальти, хромая. В этом промахе – иллюстрация ужасного для него турнира.
За Евро Мбаппе нанес 14 ударов, не считая пенальти (больше всех в розыгрыше). Из них только три полетели в створ. И ноль забитых голов. Еще Мбаппе удивительно слабо обводил на Евро: всего 10 успешных обводок из 22 попыток.
Еще раз. Мбаппе сыграл на Евро около 400 минут – и забил 0 голов. Не реализовав 4 явных голевых момента. Сейчас у него худший процент реализации на турнире.
При этом на клубном уровне у него было все ок в этом сезоне – 47 матчей, 42 гола.
Про пенальти – в карьере Мбаппе бил их 17 раз. Не забил четыре: «Марселю», «Нанту», сборной Казахстана и сегодня. Но в тех играх нереализация Мбаппе не мешала, потому что его команда побеждала. Промах против Швейцарии стал первым роковым.
Есть какие-то причины, почему Мбаппе так провалился?
Пока видим только две.
1. Изменилась роль Мбаппе и система игры Франции. На ЧМ-2018 она играла в одного явного нападающего – Жиру. Мбаппе был фланговым атакующим. На Евро-2020 Франция играла с двумя нападающими: Бензема и Мбаппе.
До этого именно в двойке нападающих Мбаппе выходил редко. В «ПСЖ» он либо отчетливо фланговый, либо один в центре. Возможно, вызов Бензема и перестройка системы нападения только помешали команде и Мбаппе.
2. Мини-ссора с Оливье Жиру. Все началось после игры с Болгарией до Евро. Жиру после матча покритиковал партнеров за то, что они мало на него пасуют. И что ему не со всеми удобно: « У нас собрано много высококлассных игроков. С некоторыми из них очень сложно добиться идеального контакта сразу же».
Мбаппе принял это на свой счет, раскис в раздевалке, отказался давать интервью и наехал на Жиру.
Похоже, единственная опасная слабость Франции – это отношения форвардов. Жиру и Бензема делят влияние, а между ними Мбаппе
Потом все улеглось: Дешам поговорил с ними и померил, Жиру через пару дней сказал, что не должен был этого говорить и что имел в виду не только Мбаппе. Но первая реакция самого Мбаппе о многом говорит:
«Это было похоже на публичное обвинение. Сначала я поздравил его в раздевалке с победой, а он мне ничего не сказал. Позже я увидел его комментарий в прессе. Он не сказал ничего плохого. Обиден факт того, что он вытащил это на публику, а я бы предпочел, чтобы он высказал свои претензии в раздевалке».
Сейчас Мбаппе извиняется: «Я хотел помочь команде, но провалился. Будет трудно уснуть. Таковы риски этого вида спорта, который я очень люблю». Он получает публичную поддержку от Дешама и Пеле.
Но о причинах такого выступления Мбаппе пока никто не говорит вслух. Время для этого еще придет.