Похоже, единственная опасная слабость Франции – это отношения форвардов. Жиру и Бензема делят влияние, а между ними Мбаппе
Сборная Франции едет на Евро-2020 как чемпион мира и везет с собой жирнейший состав. Особенно внушают имена в атаке: Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и вернувшийся после пяти лет отстранения Карим Бензема.
Бензема пять лет не мог вернуться в сборную. Ссорился с главой федерации, обвинял Дешама в связи с расистами, против был даже президент страны Макрон
Но – парадокс: самое сильное место Франции может стать главной причиной провала. Потому что все эти имена в атаке не очень ладят друг с другом.
Жиру намекнул, что с Мбаппе у него нет взаимопонимания
В конце первого тайма товарняка Франции и Болгарии Карим Бензема получил травму – вроде бы ничего серьезного. Но тренерский штаб поберег Бензема и выпустил вместо него Жиру.
Жиру оформил дубль и приблизился к двум рекордам. Первый – по голам за сборную (пять до показателя Анри). Второй – пятое место по матчам за Францию (108).
Вроде все супер. Но после матча Жиру намекнул, что ему не очень комфортно играть с Мбаппе:
«Я хочу сказать, что мы прекрасно чувствуем себя, если играем в связке с Гризманном и Бен-Йеддером. Что касается каких-то сложностей в атаке, то вся проблема в том, что во Франции собрано много высококлассных игроков. С некоторыми из них очень сложно добиться идеального контакта сразу же. Но нам повезло, что у нас есть сильнейшие тренеры мира. Вместе мы станем сильнее».
В том матче Мбаппе отдал на Жиру всего несколько передач. А когда выходил один на один, то пытался реализовать момент сам, а не отдать пас Жиру.
Теперь журналисты, эксперты и зрители критикуют Мбаппе за слабую командную работу. Вот отдельные отрывки из медиаобсуждения.
• «Мбаппе должен показать, что действительно достоин того уровня, на какой его ставит общество».
• «Проблема Мбаппе в том, что он всем своим видом показывает, что не хочет играть с Жиру. Поэтому у него 0 голов».
• «Жиру знает, чего он хочет – побить рекорды до конца карьеры. Но мне жаль, что я вижу его рядом с таким партнером. Мбаппе показывает полнейшее безразличие».
• «Мбаппе вышел на классный уровень. Но если он хочет стать исключительным игроком, то он должен показывать полную готовность биться за команду. Пусть он оставит личные предпочтения при себе – меня не интересует, чего он хочет в жизни. Но я не хочу видеть, как он играет только с приятными ему футболистами».
• «Мбаппе – пес. Этот ублюдок даже не пришел отпраздновать с Оливье его первый гол».
Отдельное внимание на этот момент. Мбаппе в конце матча заменился и сел рядом с Бензема. Все заметили, как приветливо они общаются и как тесно играли в связке.
Жиру и Бензема давно конкурируют. Если вы видели цитаты про картинг – они про это
Весна-2020. Бензема вышел в прямой эфир в инстаграме вместе с французским актером и комиком Томасом Н’Гиолем. Тот задал вопрос про вызов в сборную Жиру. Бензема сравнил себя с ним:
«Это не займет много времени. Не надо путать «Формулу-1» с картингом. И я знаю, что я – Формула 1. Он забивает, потому что оказывается в нужном месте. Это все. Это не впечатляюще, это не что-то сумасшедшее. Всем ли нравится такая манера игры? Я не знаю».
Потом Бензема оправдывался: «Мы все заметили это выражение про Формулу 1. Но никто не обратил внимание, что фраза вырвана из контекста. Я до этого говорил о его достижении и классе».
Через полгода после этого Жиру ответил: «Я посмеялся, зная его. У меня нет никаких обид. Может быть, моя карьера сложилась бы лучше, если бы мы с Каримом играли вместе в атаке. Но мы никогда этого не узнаем».
Сейчас Бензема вернулся, и французские журналисты логично вспомнили этот конфликт. Стороны сразу же отреагировали:
1. Жиру сразу сказал, что бессмысленно вспоминать это и что он рад возвращению Бензема. И даже добавил: «У нас с Бензема нет причин ругаться. Те заявления вызвали у меня улыбку. Если выиграем Евро, вместе с Бензема отпразднуем на картинге, сделаем замечательное фото».
2. Бензема тоже настроен спокойно: «Мы уже виделись с Жиру во время полуфинала ЛЧ с «Челси», ничего особенного. Мы спокойно поговорили минут пять. Что сказано, то сказано, вот и все. Самое важное – помочь сборной Франции».
Звучит хорошо? Но после матча с Болгарией Жиру зачем-то лайкнул твит с критикой Бензема – и позже удалил лайк.
Что вообще происходит?
Жиру был основным форвардом Франции и на победном чемпионате мира (хотя не забил!), и в Лиге наций, и на отборе к Евро. Но вот вернулся Бензема – и сразу выходит в старте в обоих товарищеских матчах перед Евро. Жиру переживает, что уступит место, которое держал столько лет – плюс давление рекорда Анри по голам за сборную. Нервов добавляет, что Мбаппе – человек, который в любом случае будет основным игроком и от взаимопонимания с которым все зависит – явно продвигает перед тренерами кандидатуру Бензема как своего партнера.