Похоже, единственная опасная слабость Франции – это отношения форвардов. Жиру и Бензема делят влияние, а между ними Мбаппе

Жиру намекнул, что с Мбаппе у него нет взаимопонимания

В конце первого тайма товарняка Франции и Болгарии Карим Бензема получил травму – вроде бы ничего серьезного. Но тренерский штаб поберег Бензема и выпустил вместо него Жиру.

Жиру оформил дубль и приблизился к двум рекордам. Первый – по голам за сборную (пять до показателя Анри). Второй – пятое место по матчам за Францию (108).

Вроде все супер. Но после матча Жиру намекнул, что ему не очень комфортно играть с Мбаппе:

«Я хочу сказать, что мы прекрасно чувствуем себя, если играем в связке с Гризманном и Бен-Йеддером. Что касается каких-то сложностей в атаке, то вся проблема в том, что во Франции собрано много высококлассных игроков. С некоторыми из них очень сложно добиться идеального контакта сразу же. Но нам повезло, что у нас есть сильнейшие тренеры мира. Вместе мы станем сильнее».

В том матче Мбаппе отдал на Жиру всего несколько передач. А когда выходил один на один, то пытался реализовать момент сам, а не отдать пас Жиру.