Возвращение Бензема – это тревожно. Он никогда не пел гимн, давно не играл в схеме с двумя форвардами, а в команде будет ветераном

Карим Бензема вызван на чемпионат Европы-2020. За сборную Францию он сыграет впервые с конца 2015-го. Вопросов к Дидье Дешаму много. Касаются они и микроклимата в команде, и игровой концепции.

Бензема – под большим давлением после многочисленных ссор

⚔️ Конфликт с Вальбуэна – причины вы помните. Шантаж интимным видео.

⚔️ Конфликт с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Грэ по разным причинам, потом Бензема просто стал его высмеивать.

⚔️ Конфликт с Дешамом – считал, что не попадает в сборную, потому что тренер находится под давлением расистов.

⚔️ Непонятные цитаты по поводу Оливье Жиру. Сказал в 2020-м о сравнении с ним: «Давайте не путать Формулу 1 с картингом». Но сам Жиру отреагировал дружелюбно: «Посмеялся, зная его. Никаких обид». Жиру вызван на Евро, как и Бензема.

⚔️ Премьер-министр Франции Манюэль Вальс и президент Эммануэль Макрон поддерживали решение об отстранении Бензема.

Бензема не поет гимн – за это тоже был раскритикован

Перед историей с Вальбуэна вызвал недовольство депутата Европарламента тем, что сплюнул перед матчем во время «Марсельезы» (на самом деле, несколькими секундами позже). «Сплюнул, потому что это глупая привычка – плеваться на поле. Журналисты, естественно, выставили это с другой стороны», – возмутился Бензема.

Но это не единичный случай критики в его адрес из-за гимна.