Возвращение Бензема – это тревожно. Он никогда не пел гимн, давно не играл в схеме с двумя форвардами, а в команде будет ветераном
Карим Бензема вызван на чемпионат Европы-2020. За сборную Францию он сыграет впервые с конца 2015-го. Вопросов к Дидье Дешаму много. Касаются они и микроклимата в команде, и игровой концепции.
Бензема – под большим давлением после многочисленных ссор
⚔️ Конфликт с Вальбуэна – причины вы помните. Шантаж интимным видео.
⚔️ Конфликт с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Грэ по разным причинам, потом Бензема просто стал его высмеивать.
⚔️ Конфликт с Дешамом – считал, что не попадает в сборную, потому что тренер находится под давлением расистов.
⚔️ Непонятные цитаты по поводу Оливье Жиру. Сказал в 2020-м о сравнении с ним: «Давайте не путать Формулу 1 с картингом». Но сам Жиру отреагировал дружелюбно: «Посмеялся, зная его. Никаких обид». Жиру вызван на Евро, как и Бензема.
⚔️ Премьер-министр Франции Манюэль Вальс и президент Эммануэль Макрон поддерживали решение об отстранении Бензема.
Бензема не поет гимн – за это тоже был раскритикован
Перед историей с Вальбуэна вызвал недовольство депутата Европарламента тем, что сплюнул перед матчем во время «Марсельезы» (на самом деле, несколькими секундами позже). «Сплюнул, потому что это глупая привычка – плеваться на поле. Журналисты, естественно, выставили это с другой стороны», – возмутился Бензема.
Но это не единичный случай критики в его адрес из-за гимна.
Бензема его не пел, и про это было известно. Правая партия «Национальный фронт» даже выступала за его исключение из сборной. Бензема отвечал: «Никогда не пел гимн и не будут этого делать сейчас. Никто не заставит меня петь «Марсельезу». Зидан тоже не пел гимн. Есть много болельщиков, которые не поют».
На ЧМ-2014 Бензема был раскритикован в твиттере за то, что жевал во время гимна перед игрой с Нигерией. Но решения своего так и не менял. Периодически эта тема обсуждалась, но после 2015-го утихла по понятным причинам – Бензема не играл в сборной.
Едва ли на Евро-2020 он будет менять свои привычки.
Бензема слишком долго не играл за сборную. Встроить его надо за три недели
Стартовый состав последнего матча Франции, в котором играл Бензема: Льорис – Санья, Варан, Сако, Эвра – Кабай, Диарра, Матюиди – Вальбуэна, Бензема, Гризманн. Еще было 11 запасных.
Из всего того вызова в заявке на Евро-2021 есть Льорис, Варан, Гризманн, Жиру, Манданда, Динь, Сиссоко и Зума. Сборная обновилась на две трети.
Как было с расстановками у Франции на крупных турнирах:
📉 Евро-2016: Дешам играл 4-2-3-1 и 4-3-3 с центрфорвардом Жиру.
📉 ЧМ-2018: в основном тоже 4-2-3-1 с Жиру на острие. Было и 4-4-2 с Жиру и Гризманном.
Но в Лиге наций-2020 Дешам экспериментировал даже с игрой в три защитника, а что более важно – все время ставил пару нападения. Сочетания были разные: Жиру-Гризманн, Марсьяль-Мбаппе, Бен Йеддер-Мбаппе, Коман-Марсьяль.
«Реал» очень редко прибегает к расстановке в два нападающих. В основном, схема 4-3-3 с центрфорвардом Бензема. Неслучайно в L’Equipe появилась статья о том, что Дешам ради Бензема может изменить расстановку. Кому-то придется что-то изменить: тренеру – схему или Бензема – привычку.
Франция собирается 26 мая, у нее будут два товарищеских матча. Первая игра против немцев – 15 июня.
Встроить Бензема надо не только в игру, а еще и в коллектив
Как и говорили: сборная существенно обновилась и помолодела за время отсутствия Бензема.
⚠️ Ему 33 года. Старше него в этой команде только Льорис, Манданда и Жиру.
⚠️ Из одноклубников – в команде только Варан.
⚠️ Еще пять игроков – соперники по борьбе за чемпионство в Испании. Но понятно, что этот пункт очень сомнительный – сложно себе представить ситуацию, когда Бензема, Гризманн и Лемар будут задирать друг друга из-за клубов. С другой стороны, помните причину драки в сборной России на Евро-2016?
Теперь все ясно с дракой на Евро: Глушаков и Широков спорили из-за клубов – Мамаева ударили случайно
⚠️ Пожалуй, главный пункт: сложившийся коллектив, который выходил на Евро без Бензема. Как он отреагирует на человека, который эту путевку не добывал? Но, скорее всего, для молодежи Бензема – авторитет, пример профессионала, который не становится хуже с годами, а продолжает быть лидером в суперклубе. Мбаппе, например, уже порадовался.
⚠️ Дешам омолодил сборную и нашел к ней подход. Есть истории о том, как он узнавал у сына особенности молодежного сленга и запоминал имена рэперов, чтобы быть на одной волне с молодыми игроками, чем сильно впечатлил команду. Привык к молодежи, работал с ветеранами, которые давно в сборной, а теперь приходит ветеран, которого не тренировал много лет. Это даже если не брать в расчет обидные фразы про расизм. Как все получится?
Все эти опасения могут и не быть серьезными. До внешнего давления, как и до историй с гимном, Бензема уже не должно быть никакого дела – в «Реале» и не такой был пресс, когда дела шли плохо. Расставить игроков на финальном турнире Дешам может так, чтобы удобно было всем – Евро и ЧМ это показали. А у команды все равно нет видимых причин отторгать Бензема. Зато есть причина рассматривать его как суперсилу – он в отличной форме весь сезон.
Когда Франция начинала Евро-2016, Бензема желал ей удачи. Когда проиграла в финале, написал: «Я расстроен. Вы отдали все силы, спасибо, Франция». Когда победила на ЧМ-2018, сорвал миллион лайков за пост: «Поздравление парням!!! Хорошо сработано. Чемпионы мира». Кажется, все это было очень даже искренне.
Бензема всегда мечтал вернуться. Вернулся. Одной интригой к Евро стало больше.