Теперь все ясно с дракой на Евро: Глушаков и Широков спорили из-за клубов – Мамаева ударили случайно

Сборная России начала Евро-2016 с ничьи против Англии, но потом проиграла Словакии. В матче третьего тура против Уэльса надо было побеждать, но уже в первом тайме Россия пропустила дважды, а ближе к концу Бэйл оформил разгром.

Так плохо сборная на крупном турнире играла последний раз за 20 лет до этого – тоже одно очко на групповом этапе Евро-1996, но и соперники там были совсем другие – Италия, Германия и будущий финалист Чехия.

Помимо слабого выступления в сборной случилась еще и драка, только ее подробности несколько лет не были известны. Мы только видели, что Павел Мамаев вышел на матч с пластырем над глазом. Да еще и с таким ярким, что его можно было заметить издалека.