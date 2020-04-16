Теперь все ясно с дракой на Евро: Глушаков и Широков спорили из-за клубов – Мамаева ударили случайно
Сборная России начала Евро-2016 с ничьи против Англии, но потом проиграла Словакии. В матче третьего тура против Уэльса надо было побеждать, но уже в первом тайме Россия пропустила дважды, а ближе к концу Бэйл оформил разгром.
Так плохо сборная на крупном турнире играла последний раз за 20 лет до этого – тоже одно очко на групповом этапе Евро-1996, но и соперники там были совсем другие – Италия, Германия и будущий финалист Чехия.
Помимо слабого выступления в сборной случилась еще и драка, только ее подробности несколько лет не были известны. Мы только видели, что Павел Мамаев вышел на матч с пластырем над глазом. Да еще и с таким ярким, что его можно было заметить издалека.
Версия сразу после матча: бил Широков, вступившись за Слуцкого
«На плановых занятиях в тренажерном зале Мамаев опять пустился в пространные рассуждения о профпригодности Слуцкого. И тут уже не выдержали нервы у Широкова. Он подошел и резко ударил Павла в глаз», – цитировал своего источника Life.
Широков версию опроверг: «Очередной бред нашей спортивной журналистики. Павел Константинович является моим хорошим другом – это раз. Во-вторых, он из Подмосковья, так же как и я. А у нас в Подмосковье принято не бить друг друга».
У врача Эдуарда Безуглова подробности выяснить не удалось, он только назвал диагноз: «Рассечение мягких тканей надбровной области». Обработал рану и наложил швы.
Версия, которой никто не поверил: Мамаев просто ударился о блин в тренажерном зале
Тоже опроверг Безуглов: «Травма произошла в тренажерном зале, не блином он травмировался. Откуда такая версия появилась – я не знаю, может традиция русская и «блин» нам ближе».
Еще одна версия: подрались Глушаков и Широков, а влетело Мамаеву
Позже она была популярнее двух предыдущих, но участники отмалчивались. От ответа на прямой вопрос, была ли драка, Глушаков технично ушел: «Я тренировался, готовился к матчам. Еще в футбол играл, гол забил. Даже полтора». Через полгода об этой версии стали говорить уже как о факте, но Глушаков отверг ее: «Драки не было».
Став чемпионом в «Спартаке», Глушаков намекал, что кто-то из известных футболистов проспорил ему деньги из-за этого результата. Через пару лет стало ясно – Широков, причем связано это было с той дракой. Летом 2019-го Глушаков многое рассказал на ютуб-канале «Макарена»:
• Конфликт с Широковым – да: «Были разговоры ни о чем. Говорили об игре, о жизни, о командах. Он тогда перешел в ЦСКА. Накопилось».
• Предмет спора: «Он сказал, что «Спартак» в тройку не попадет. А мы чемпионат выиграли. Спорили на 25 тысяч долларов».
• Мамаеву досталось случайно, участвовал еще и Смолов: «Бил одного, попал в другого. Федя Смолов подтолкнул. Он хотел разнять, но толкнул, и получил другой».
Широкова спросили, тот иронично ответил: «Я не планировал проигрывать спор Глушакову на 25 тысяч долларов. Могу сказать только то, что тот, кто ждет, наверное, когда-нибудь дождется. Если действительно кто-то кому-то должен».
По сути, понятно: Глушаков и Широков схлестнулись, а получил Мамаев. Но даже при всей этой информации до конца было неясно, из-за чего возник конфликт. Догадывались – что-то на межклубном уровне, к тому же Широков за несколько месяцев до этого перешел в ЦСКА, где стал чемпионом. Но конкретизировать никто не хотел.
Спустя почти четыре года все же стало ясно. Вот слова подравшихся.
Версия Глушакова: «Начал про «Спартак» говорить, мол, вы там болтаетесь, пятое-десятое. И я сказал, что будем в тройке на следующий год. Ты ушел, говорю, будем в тройке. Слово за слово – да, стычка небольшая была. Не попал. Попал другому».
Версия Широкова: «Там был такой буклет – с полным составом сборной России, и у всех там были указаны трофеи. Но только у Глушакова там ничего не было, поэтому его подкалывал не я, а составители буклета. Замахивался ли он на меня тогда? На меня Глушакову сложно было, он на трофеи замахивался».
Дзюба тоже рассказал, как было – он разнимал: «По факту Паша был ни при чем. Феномен был в том, что человек просто лежал на подушке. Смех был в том, что когда ему попали, была фраза: «У тебя осталось на одну жизнь меньше». Тут было смешно. В той ситуации я шел для подстраховки, если что-то случится. Так и получилось. Глушакова чуть не задушил бедолагу».
В стартовом составе на матч с Уэльсом вышли тогда все – и Глушаков с Широковым, и Мамаев. Широков матч провалил – был одним из худших по проценту точности передач, ни разу не пробил, не отдал ни одного обостряющего паса. Его заменили на 52-й минуте. У Глушакова хотя бы было четыре перехвата, но толку от этого мало. По факту – отвратительная игра всей команды и 0:3 с вылетом с Евро.
Матч с Уэльсом стал для Широкова последним в карьере, дальше он работал в «Динамо» спортивным директором и был уволен. Глушаков стал чемпионом со «Спартаком», а потом серьезно поругался с фанатами. Мамаев сразу же влип в историю с шампанским в Монте-Карло, а через пару лет вообще сел в тюрьму. Непросто после этого турнира было всем.