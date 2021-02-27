Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
«Снять обувь?»
26 февраля Килиан Мбаппе опубликовал колонку на The Players' Tribune. Одна из главных частей внутри – рассказ о поездке в «Реал». Он ездил туда еще до перехода в академию «Монако» и через пару лет после поездки в «Челси». Зидан был спортивным директором и курировал в клубе молодежное направление. Мбаппе – все еще обычный парень из Бонди. Он расписал:
«Перед 14-летием меня ждал невероятный сюрприз. Отцу позвонил кто-то из «Реала» и пригласил меня приехать в Испанию на тренировку во время каникул. Это был шок, потому что они сказали моему отцу: «Зидан хотел бы видеть вашего сына».
Все это было не так просто, потому что на наши матчи стали приходить скауты. Я привлекал внимание СМИ. Когда тебе 13 лет, ты не знаешь, как с этим справиться. Было большое давление, а семья хотела защитить меня.
Я не знал, что родители организовали поездку все вместе с клубом. Верите или нет, но мы никому не сказали, куда едем. Я даже не сказал своим близким друзьям, потому что слишком нервничал. Если бы все пошло плохо, я не хотел вернуться в свой район и разочаровать их.
Никогда не забуду момент, когда мы ехали в учебный центр из аэропорта. Зидан встретил нас на стоянке у своей машины. Это была очень хорошая машина. Мы поздоровались, а потом он предложил отвезти меня на тренировку.
Указал мне на переднее сиденье: «Давай, садись». Но я просто замер и спросил: «Снять обувь?» Ха-ха-ха! Не знаю, почему я это сказал. Но ведь это была машина Зизу! Он подумал, что это забавно: «Конечно, нет. Давай, садись».
Зидан отвез меня на тренировочное поле. Тогда я просто подумал про себя, что сижу в машине Зизу. Килиан из Бонди. Наверное, я все еще сплю в самолете. Иногда, когда вы действительно чем-то живете, это похоже на сон».
Мбаппе выделял Зидана во время интервью. Сам Зидан смотрит его матчи
Мбаппе несколько раз упоминал Зидана во время интервью. Объяснял, что тот был его первым детским кумиром. Мбаппе говорил, что влюбился в футбол именно из-за Зидана. Он считает, что это связано с особенностями жизни во Франции: «В детстве кумиром был Зидан. Если вы ребенок, француз, то ваш кумир – Зидан».
Cadena SER рассказывала со ссылкой на несколько источников, что Мбаппе чуть не перешел в «Реал» в 2017 году. Тогда «Монако» потребовал от «Реала» 180-200 миллионов евро. «Реал» раздумывал, но отказался от этого варианта. Клуб посчитал, что Мбаппе будет лишним в команде с Роналду, Бэйлом и молодым Асенсио. Подписание Мбаппе тогда продвигал Зидан.
В 2019 году журналисты спрашивали Зидана о Мбаппе на пресс-конференции. Его ответ: «Парень думает о своем будущем. Но знаю одно: он всегда говорил, что игра в «Реале» – это его мечта». Зидан говорил о Мбаппе и после его хет-трика в ворота «Барселоны». Тогда уже абстрагировался от трансферных слухов. Но признался: смотрит матчи Мбаппе и следит со стороны болельщика.
Сейчас Килиану Мбаппе 22 года. Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро. Вопросы о переходе в «Реал» он всегда пересылает обратно журналистам: «Вы все время спрашиваете меня об этом». Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до лета 2022 года. Эмоции от поездки в «Реал» на 14-летие он сравнивает с тем, что пережил во время чемпионата мира.