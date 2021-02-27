Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом

«Снять обувь?»

26 февраля Килиан Мбаппе опубликовал колонку на The Players' Tribune. Одна из главных частей внутри – рассказ о поездке в «Реал». Он ездил туда еще до перехода в академию «Монако» и через пару лет после поездки в «Челси». Зидан был спортивным директором и курировал в клубе молодежное направление. Мбаппе – все еще обычный парень из Бонди. Он расписал:

«Перед 14-летием меня ждал невероятный сюрприз. Отцу позвонил кто-то из «Реала» и пригласил меня приехать в Испанию на тренировку во время каникул. Это был шок, потому что они сказали моему отцу: «Зидан хотел бы видеть вашего сына».

Все это было не так просто, потому что на наши матчи стали приходить скауты. Я привлекал внимание СМИ. Когда тебе 13 лет, ты не знаешь, как с этим справиться. Было большое давление, а семья хотела защитить меня.

Я не знал, что родители организовали поездку все вместе с клубом. Верите или нет, но мы никому не сказали, куда едем. Я даже не сказал своим близким друзьям, потому что слишком нервничал. Если бы все пошло плохо, я не хотел вернуться в свой район и разочаровать их.